OTOBO adalah platform manajemen tiket dan layanan berbasis web yang sepenuhnya open-source, dikembangkan dari ((OTRS)) Community Edition pada tahun 2019. Platform ini menghadirkan kemampuan helpdesk IT tingkat perusahaan â€” antrean tiket, pelacakan SLA, FAQ/basis pengetahuan bawaan, alur kerja ITSM, dan CMDB â€” tanpa biaya lisensi atau ketergantungan vendor. OTOBO mendukung komunikasi multi-saluran melalui email, telepon, dan formulir web, serta dilengkapi dengan mesin otomatisasi berbasis aturan yang menangani perutean, eskalasi, dan notifikasi secara siap pakai.

Self-hosting OTOBO di VPS Anda sendiri menempatkan semua data tiket, catatan pelanggan, dan laporan SLA di bawah kendali Anda. Template ini menerapkan tumpukan produksi lengkap: aplikasi web OTOBO dan daemon latar belakang, MariaDB untuk penyimpanan persisten, node Elasticsearch khusus untuk pencarian teks lengkap yang cepat di semua tiket, dan Redis untuk cache sesi dan performa.