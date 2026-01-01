Deploy OTOBO instan.
Sistem help desk dan tiket sumber terbuka untuk manajemen layanan IT, dukungan pelanggan, dan otomatisasi proses.
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OTOBO adalah platform manajemen tiket dan layanan berbasis web yang sepenuhnya open-source, dikembangkan dari ((OTRS)) Community Edition pada tahun 2019. Platform ini menghadirkan kemampuan helpdesk IT tingkat perusahaan â€” antrean tiket, pelacakan SLA, FAQ/basis pengetahuan bawaan, alur kerja ITSM, dan CMDB â€” tanpa biaya lisensi atau ketergantungan vendor. OTOBO mendukung komunikasi multi-saluran melalui email, telepon, dan formulir web, serta dilengkapi dengan mesin otomatisasi berbasis aturan yang menangani perutean, eskalasi, dan notifikasi secara siap pakai.
Self-hosting OTOBO di VPS Anda sendiri menempatkan semua data tiket, catatan pelanggan, dan laporan SLA di bawah kendali Anda. Template ini menerapkan tumpukan produksi lengkap: aplikasi web OTOBO dan daemon latar belakang, MariaDB untuk penyimpanan persisten, node Elasticsearch khusus untuk pencarian teks lengkap yang cepat di semua tiket, dan Redis untuk cache sesi dan performa.
Fitur utama OTOBO
Penanganan tiket multi-saluran
Menerima dan mengelola tiket dari email, formulir web, dan telepon dalam antrean terpadu dengan riwayat audit lengkap dan percakapan bersambung.
SLA dan Eskalasi
Tentukan target respons dan penyelesaian per antrean atau pelanggan, dengan aturan eskalasi otomatis dan notifikasi agen saat tenggat waktu mendekat.
Pengetahuan dasar bawaan
Publikasikan artikel FAQ untuk pelanggan eksternal maupun agen internal, mengurangi tiket yang berulang dan mempercepat penyelesaian kontak pertama.
Otomatisasi yang kuat
Gunakan filter PostMaster bawaan, pemicu tiket, dan tugas penjadwal untuk merutekan, membalas, dan menutup tiket secara otomatis tanpa intervensi manual.
ITSM dan CMDB
Perluas OTOBO dengan modul ITSM untuk mengelola item konfigurasi, permintaan perubahan, dan katalog layanan dalam CMDB yang terstruktur.
Pencarian teks lengkap
Integrasi Elasticsearch menghadirkan pencarian instan di jutaan tiket, catatan, dan lampiran, menjaga waktu respons agen tetap cepat pada skala berapa pun.
Jalankan OTOBO lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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