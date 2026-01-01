MicroBin adalah layanan pastebin dan berbagi file yang kecil, cepat, dan berfitur lengkap yang ditulis dalam Rust. Satu biner melayani UI web, unggahan file, berbagi paste, pemendekan URL, dan panel admin â€” tanpa database eksternal, tanpa runtime PHP, tanpa pohon dependensi yang berat. Penyebaran default sengaja dibuat minimal agar tetap dapat digunakan pada VPS kecil namun mencakup kasus penggunaan umum di mana orang melakukan self-host pastebin.

Melakukan self-host MicroBin di VPS Anda sendiri menjaga cuplikan, tangkapan layar, dan tautan pendek yang dibagikan tetap berada di dalam infrastruktur Anda, alih-alih layanan publik yang menambang pola lalu lintas atau menyisipkan iklan. Paste dapat dilindungi kata sandi, diatur untuk dihapus setelah dibaca, dienkripsi di sisi klien, atau disematkan selamanya, dan setiap paste dilengkapi dengan kode QR dan URL pendek untuk penyerahan seluler yang cepat.