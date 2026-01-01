Deploy instan MicroBin.
Pastebin dan pembagi file ringan yang dihosting sendiri, dibuat dengan Rust, dilengkapi kode QR, tempelan kedaluwarsa, dan pemendek URL bawaan.
Pilih paket VPS untuk MicroBin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MicroBin
MicroBin adalah layanan pastebin dan berbagi file yang kecil, cepat, dan berfitur lengkap yang ditulis dalam Rust. Satu biner melayani UI web, unggahan file, berbagi paste, pemendekan URL, dan panel admin â€” tanpa database eksternal, tanpa runtime PHP, tanpa pohon dependensi yang berat. Penyebaran default sengaja dibuat minimal agar tetap dapat digunakan pada VPS kecil namun mencakup kasus penggunaan umum di mana orang melakukan self-host pastebin.
Melakukan self-host MicroBin di VPS Anda sendiri menjaga cuplikan, tangkapan layar, dan tautan pendek yang dibagikan tetap berada di dalam infrastruktur Anda, alih-alih layanan publik yang menambang pola lalu lintas atau menyisipkan iklan. Paste dapat dilindungi kata sandi, diatur untuk dihapus setelah dibaca, dienkripsi di sisi klien, atau disematkan selamanya, dan setiap paste dilengkapi dengan kode QR dan URL pendek untuk penyerahan seluler yang cepat.
Fitur utama MicroBin
Tempelan dan unggah file
Bagikan cuplikan teks dan unggah file jenis apa pun dengan batas ukuran, penyorotan sintaks otomatis, dan pratinjau sebaris.
Pemendek URL bawaan
Ubah tautan panjang menjadi URL pendek bermerek yang di-hosting di domain Anda sendiri tanpa menyiapkan layanan pemendek terpisah.
Pasta kedaluwarsa dan hangus
Pilih jendela kedaluwarsa default, semantik bakar-setelah-dibaca, atau sematkan tempelan selamanya untuk menyeimbangkan retensi dengan privasi.
Enkripsi sisi klien
Enkripsi sisi klien opsional memastikan server tidak pernah melihat teks biasa untuk cuplikan sensitif yang dibagikan dengan frasa sandi.
Kode QR dan UI admin
Setiap paste mendapatkan kode QR untuk transfer ke perangkat seluler, dan panel admin memungkinkan Anda menelusuri, mengedit, atau menghapus paste apa pun dari satu layar.
Biner Rust tunggal
Tidak ada database eksternal, tidak ada Redis, tidak ada pekerja latar belakang â€” hanya proses Rust kecil yang berjalan dengan nyaman pada paket VPS terkecil.
Jalankan MicroBin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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