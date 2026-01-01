Rotki adalah aplikasi open-source untuk memantau portofolio kripto, analitik aset, dan pelaporan pajak yang dibangun berdasarkan satu prinsip: data finansial Anda tidak pernah meninggalkan perangkat Anda. Berbeda dari aplikasi portofolio terpusat yang mengumpulkan kepemilikan di seluruh exchange dan wallet di server mereka, Rotki berjalan secara lokal dan memproses semuanya di VPS Anda sendiri â€” tanpa akun, tanpa berbagi data, tanpa risiko pelanggaran data.

Rotki terhubung ke Binance, Coinbase, Kraken, dan puluhan exchange lainnya melalui API key read-only, melacak wallet Ethereum dan Bitcoin, serta memantau posisi DeFi di protokol seperti Aave dan Uniswap. Self-hosting memberi Anda akses persisten dari perangkat mana pun tanpa mengekspos API key sensitif ke pihak ketiga.