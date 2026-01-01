Deploy instan Rotki.
Pelacak portofolio kripto sumber terbuka yang memproses semua data secara lokal, menjaga informasi keuangan Anda sepenuhnya pribadi.
Pilih paket VPS untuk Rotki
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Rotki
Rotki adalah aplikasi open-source untuk memantau portofolio kripto, analitik aset, dan pelaporan pajak yang dibangun berdasarkan satu prinsip: data finansial Anda tidak pernah meninggalkan perangkat Anda. Berbeda dari aplikasi portofolio terpusat yang mengumpulkan kepemilikan di seluruh exchange dan wallet di server mereka, Rotki berjalan secara lokal dan memproses semuanya di VPS Anda sendiri â€” tanpa akun, tanpa berbagi data, tanpa risiko pelanggaran data.
Rotki terhubung ke Binance, Coinbase, Kraken, dan puluhan exchange lainnya melalui API key read-only, melacak wallet Ethereum dan Bitcoin, serta memantau posisi DeFi di protokol seperti Aave dan Uniswap. Self-hosting memberi Anda akses persisten dari perangkat mana pun tanpa mengekspos API key sensitif ke pihak ketiga.
Fitur utama Rotki
Pemrosesan Data Lokal
Semua data portofolio diproses di server Anda sendiri â€” tidak ada yang dikirim ke layanan eksternal, menghilangkan risiko pelanggaran data keuangan.
Pelacakan lintas bursa
Terhubung ke Binance, Coinbase, Kraken, dan banyak bursa lainnya melalui kunci API hanya-baca untuk tampilan portofolio terpadu.
Dukungan Protokol DeFi
Secara otomatis mendeteksi posisi di Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO, dan protokol DeFi lainnya, termasuk hasil dan hadiah.
Pembuatan Laporan Pajak
Menghasilkan laporan terperinci tentang transaksi, pendapatan, dan peristiwa kena pajak yang diformat untuk akuntan atau untuk diimpor ke perangkat lunak pajak.
Blockchain Monitoring
Melacak alamat Ethereum dengan semua token ERC-20, alamat Bitcoin, dan kepemilikan NFT dengan valuasi real-time.
Jalankan Rotki lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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