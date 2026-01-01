Seafile adalah platform sinkronisasi dan berbagi file sumber terbuka berkinerja tinggi yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Teknologi sinkronisasi tingkat bloknya yang unik menyediakan transfer file yang cepat dan efisien bandwidth di seluruh perangkat, menjadikannya ideal untuk tim yang mengelola pustaka file besar. Tidak seperti penyimpanan cloud generik, Seafile dirancang dari awal untuk sinkronisasi koleksi file besar yang andal.

Dengan enkripsi sisi klien, pembuatan versi file, izin folder terperinci, dan klien sinkronisasi asli untuk setiap platform, Seafile menghadirkan manajemen file tingkat perusahaan tanpa biaya langganan atau harga per pengguna. Hosting mandiri menjaga semua data Anda di server Anda sendiri. Template ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan metadata, Memcached untuk caching kinerja, dan perutean Traefik HTTPS untuk akses aman.