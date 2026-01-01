Pasang Seafile dengan instalasi sekali klik.
Platform self-hosted untuk sinkronisasi dan berbagi file sebagai alternatif Dropbox.
Pilih paket VPS untuk Seafile
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Seafile
Seafile adalah platform sinkronisasi dan berbagi file sumber terbuka berkinerja tinggi yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Teknologi sinkronisasi tingkat bloknya yang unik menyediakan transfer file yang cepat dan efisien bandwidth di seluruh perangkat, menjadikannya ideal untuk tim yang mengelola pustaka file besar. Tidak seperti penyimpanan cloud generik, Seafile dirancang dari awal untuk sinkronisasi koleksi file besar yang andal.
Dengan enkripsi sisi klien, pembuatan versi file, izin folder terperinci, dan klien sinkronisasi asli untuk setiap platform, Seafile menghadirkan manajemen file tingkat perusahaan tanpa biaya langganan atau harga per pengguna. Hosting mandiri menjaga semua data Anda di server Anda sendiri. Template ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan metadata, Memcached untuk caching kinerja, dan perutean Traefik HTTPS untuk akses aman.
Fitur utama Seafile
Sinkronisasi Tingkat Blok
Sinkronisasi Delta mentransfer hanya blok file yang berubah, menyediakan sinkronisasi yang cepat dan efisien bandwidth di semua perangkat yang terhubung.
Enkripsi Ujung ke Ujung
Pustaka terenkripsi sisi klien memastikan file dienkripsi sebelum meninggalkan perangkat Anda, melindungi data sensitif saat disimpan dan saat ditransfer.
Versi File
Riwayat versi otomatis dengan retensi yang dapat dikonfigurasi memungkinkan Anda memulihkan versi file sebelumnya dan melacak perubahan seiring waktu.
Tautan Berbagi Aman
Bagikan file dan folder melalui tautan dengan kata sandi, tanggal kedaluwarsa, dan batas unduhan untuk kolaborasi eksternal yang terkontrol.
Lintas platform klien
Klien sinkronisasi asli untuk Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android menjaga file Anda tetap dapat diakses di setiap perangkat.
Jalankan Seafile lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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