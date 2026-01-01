Diskon Seafile hingga 69%

Pasang Seafile dengan instalasi sekali klik.

Platform self-hosted untuk sinkronisasi dan berbagi file sebagai alternatif Dropbox.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Pasang Seafile dengan instalasi sekali klik.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Seafile

Seafile adalah platform sinkronisasi dan berbagi file sumber terbuka berkinerja tinggi yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Teknologi sinkronisasi tingkat bloknya yang unik menyediakan transfer file yang cepat dan efisien bandwidth di seluruh perangkat, menjadikannya ideal untuk tim yang mengelola pustaka file besar. Tidak seperti penyimpanan cloud generik, Seafile dirancang dari awal untuk sinkronisasi koleksi file besar yang andal.

Dengan enkripsi sisi klien, pembuatan versi file, izin folder terperinci, dan klien sinkronisasi asli untuk setiap platform, Seafile menghadirkan manajemen file tingkat perusahaan tanpa biaya langganan atau harga per pengguna. Hosting mandiri menjaga semua data Anda di server Anda sendiri. Template ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan metadata, Memcached untuk caching kinerja, dan perutean Traefik HTTPS untuk akses aman.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Seafile

Sinkronisasi Tingkat Blok

Sinkronisasi Delta mentransfer hanya blok file yang berubah, menyediakan sinkronisasi yang cepat dan efisien bandwidth di semua perangkat yang terhubung.

Enkripsi Ujung ke Ujung

Pustaka terenkripsi sisi klien memastikan file dienkripsi sebelum meninggalkan perangkat Anda, melindungi data sensitif saat disimpan dan saat ditransfer.

Versi File

Riwayat versi otomatis dengan retensi yang dapat dikonfigurasi memungkinkan Anda memulihkan versi file sebelumnya dan melacak perubahan seiring waktu.

Tautan Berbagi Aman

Bagikan file dan folder melalui tautan dengan kata sandi, tanggal kedaluwarsa, dan batas unduhan untuk kolaborasi eksternal yang terkontrol.

Lintas platform klien

Klien sinkronisasi asli untuk Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android menjaga file Anda tetap dapat diakses di setiap perangkat.

Jalankan Seafile lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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