PsiTransfer adalah layanan transfer file sumber terbuka yang ringan untuk berbagi file melalui link unduhan yang kedaluwarsa â€” tidak diperlukan akun untuk pengirim atau penerima. File diatur ke dalam bucket unggahan dengan periode retensi yang dapat dikonfigurasi, mulai dari unduhan satu kali hingga kedaluwarsa 8 minggu. Setiap bucket dapat dilindungi kata sandi secara opsional dengan enkripsi AES, dan penerima dapat mengunduh semuanya sebagai arsip zip atau tar.gz tunggal tanpa menginstal apa pun.

Self-hosting PsiTransfer di VPS Anda menjaga transfer file tetap pribadi: tidak ada batasan ukuran yang diberlakukan oleh layanan cloud, tidak ada metadata file yang dikirim ke pihak ketiga, dan kontrol penuh atas kebijakan retensi dan penyimpanan. Panel admin opsional memungkinkan Anda memantau unggahan aktif dan mengelola penyimpanan dari satu halaman yang dilindungi.