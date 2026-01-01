Deploy instan PsiTransfer.
Berbagi file mandiri yang sederhana dengan tautan kedaluwarsa, perlindungan kata sandi, dan unggahan yang dapat dilanjutkan â€“ tidak memerlukan akun.
Pilih paket VPS untuk PsiTransfer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PsiTransfer
PsiTransfer adalah layanan transfer file sumber terbuka yang ringan untuk berbagi file melalui link unduhan yang kedaluwarsa â€” tidak diperlukan akun untuk pengirim atau penerima. File diatur ke dalam bucket unggahan dengan periode retensi yang dapat dikonfigurasi, mulai dari unduhan satu kali hingga kedaluwarsa 8 minggu. Setiap bucket dapat dilindungi kata sandi secara opsional dengan enkripsi AES, dan penerima dapat mengunduh semuanya sebagai arsip zip atau tar.gz tunggal tanpa menginstal apa pun.
Self-hosting PsiTransfer di VPS Anda menjaga transfer file tetap pribadi: tidak ada batasan ukuran yang diberlakukan oleh layanan cloud, tidak ada metadata file yang dikirim ke pihak ketiga, dan kontrol penuh atas kebijakan retensi dan penyimpanan. Panel admin opsional memungkinkan Anda memantau unggahan aktif dan mengelola penyimpanan dari satu halaman yang dilindungi.
Fitur utama PsiTransfer
Tautan download kedaluwarsa
Atur retensi dari unduhan satu kali hingga 8 minggu â€” file dan tautannya secara otomatis dibersihkan saat kedaluwarsa.
Tanpa perlu akun
Penerima mengunduh file langsung dari link yang dapat dibagikan tanpa mendaftar atau masuk ke layanan apa pun.
Wadah yang dilindungi kata sandi
Amankan setiap unggahan dengan kata sandi bucket terenkripsi AES sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat mengakses file yang dibagikan.
Unggahan yang dapat dilanjutkan
Pengunggahan file besar melanjutkan secara otomatis setelah gangguan jaringan menggunakan protokol tus.io, mencegah transfer yang gagal pada koneksi yang lambat.
Unduh arsip sekaligus
Penerima dapat mengunduh semua file dalam sebuah bucket sebagai satu arsip zip atau tar.gz dengan sekali klik, tanpa mengunduh file satu per satu.
Dasbor Admin
Pantau semua bucket aktif, lihat penggunaan penyimpanan, dan hapus unggahan dari panel admin yang dilindungi kata sandi di /admin.
Jalankan PsiTransfer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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