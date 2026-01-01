Deploy instan Castopod.
Platform hosting podcast open-source dengan analitik, fitur sosial, dan alat monetisasi bawaan.
Pilih paket VPS untuk Castopod
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Castopod
Castopod adalah platform hosting podcast open-source yang komprehensif, dibangun untuk kreator yang menginginkan kemampuan penerbitan profesional tanpa bergantung pada layanan hosting pihak ketiga. Platform ini menangani manajemen episode, pembuatan RSS feed otomatis untuk distribusi ke semua platform utama, analitik pendengar yang mendetail, dan integrasi ActivityPub untuk jejaring sosial terdesentralisasi — semuanya dalam satu paket self-hosted.
Hosting podcast Anda di VPS Anda sendiri berarti Anda memiliki data audiens Anda, menghindari biaya bandwidth per-unduhan, dan mempertahankan kontrol penuh atas distribusi konten serta monetisasi Anda tanpa terkunci pada platform.
Fitur utama Castopod
Distribusi RSS Otomatis
Secara otomatis membuat dan memelihara feed RSS podcast Anda, menjaga acara Anda tetap tersedia di Spotify, Apple Podcasts, dan setiap direktori utama.
Statistik Pendengar
Statistik unduhan terperinci, demografi, dan metrik keterlibatan memberi Anda wawasan audiens yang dibutuhkan untuk mengembangkan acara Anda secara strategis.
Monetisasi Bawaan
Langganan premium dan fitur dukungan pendengar memungkinkan Anda membangun bisnis podcast yang berkelanjutan langsung di infrastruktur Anda sendiri.
Integrasi ActivityPub
Terhubung dengan Fediverse agar pendengar di platform sosial terdesentralisasi dapat mengikuti, berkomentar, dan berinteraksi tanpa meninggalkan aplikasi pilihan mereka.
Kolaborasi Multi-Pengguna
Hak akses berbasis peran memungkinkan tim mengelola episode, analitik, dan publikasi di berbagai seri podcast dari satu dasbor.
Jalankan Castopod lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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