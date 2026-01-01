Castopod adalah platform hosting podcast open-source yang komprehensif, dibangun untuk kreator yang menginginkan kemampuan penerbitan profesional tanpa bergantung pada layanan hosting pihak ketiga. Platform ini menangani manajemen episode, pembuatan RSS feed otomatis untuk distribusi ke semua platform utama, analitik pendengar yang mendetail, dan integrasi ActivityPub untuk jejaring sosial terdesentralisasi — semuanya dalam satu paket self-hosted.

Hosting podcast Anda di VPS Anda sendiri berarti Anda memiliki data audiens Anda, menghindari biaya bandwidth per-unduhan, dan mempertahankan kontrol penuh atas distribusi konten serta monetisasi Anda tanpa terkunci pada platform.