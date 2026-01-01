Instal Statistik untuk Strava dengan sekali klik.
Dasbor analitik olahraga pribadi yang di-hosting sendiri yang mengubah aktivitas Strava Anda menjadi statistik terperinci, grafik, dan peta panas.
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Buat project apa saja dengan Statistics for Strava
Statistics for Strava adalah dasbor analitik yang di-hosting sendiri yang menarik seluruh riwayat aktivitas Strava Anda dan menampilkannya sebagai grafik interaktif, peta panas geografis, laporan penggunaan perlengkapan, analisis segmen, dan ulasan tahunan â€” semuanya disimpan secara lokal di server Anda sendiri. Tidak seperti aplikasi Strava resmi, ia tidak pernah kehilangan data historis di balik paywall dan memberi Anda kepemilikan penuh atas catatan atletik Anda.
Penyiapan memerlukan aplikasi API Strava (gratis untuk dibuat) dan alur otorisasi OAuth satu kali untuk menghasilkan token penyegaran. Setelah terhubung, daemon latar belakang secara otomatis mengimpor aktivitas baru dan menjaga dasbor Anda tetap terkini. Akun Strava diperlukan untuk menggunakan aplikasi ini.
Fitur utama Statistics for Strava
Aktivitas Analytics Dashboard
Statistik komprehensif dengan grafik interaktif yang mencakup total, tren, rekor pribadi, dan beban latihan di semua jenis aktivitas.
Heatmap Geografis
Visualisasikan titik panas aktivitas pada peta panas geografis yang memetakan semua rute yang terekam untuk mengungkapkan area latihan favorit Anda.
Pelacakan Perlengkapan dan Pemeliharaan
Pantau jarak dan jam penggunaan untuk sepeda, sepatu, dan peralatan dengan penjadwalan pemeliharaan untuk mengetahui kapan perlengkapan perlu diservis.
Riwayat Segmen dan Upaya
Jelajahi semua upaya segmen Strava Anda, rekor pribadi, dan progres dari waktu ke waktu untuk setiap segmen yang telah Anda lalui dengan bersepeda atau berlari.
Strava Rewind
Pengalaman rangkuman tahunan yang menyoroti pencapaian terbesar Anda, aktivitas terlama, dan pencapaian kebugaran selama setahun.
AI Workout Assistant
Analisis bertenaga AI opsional untuk data pelatihan Anda, dilengkapi dengan wawasan dan saran, dapat dihubungkan ke OpenAI, Anthropic, atau model Ollama lokal.
Jalankan Statistics for Strava lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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