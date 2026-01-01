Statistics for Strava adalah dasbor analitik yang di-hosting sendiri yang menarik seluruh riwayat aktivitas Strava Anda dan menampilkannya sebagai grafik interaktif, peta panas geografis, laporan penggunaan perlengkapan, analisis segmen, dan ulasan tahunan â€” semuanya disimpan secara lokal di server Anda sendiri. Tidak seperti aplikasi Strava resmi, ia tidak pernah kehilangan data historis di balik paywall dan memberi Anda kepemilikan penuh atas catatan atletik Anda.

Penyiapan memerlukan aplikasi API Strava (gratis untuk dibuat) dan alur otorisasi OAuth satu kali untuk menghasilkan token penyegaran. Setelah terhubung, daemon latar belakang secara otomatis mengimpor aktivitas baru dan menjaga dasbor Anda tetap terkini. Akun Strava diperlukan untuk menggunakan aplikasi ini.