Diskon Domoticz hingga 69%

Deploy Domoticz instan.

Sistem automasi rumah open-source yang ringan untuk memantau dan mengontrol perangkat rumah pintar.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Domoticz instan.

Pilih paket VPS untuk Domoticz

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Domoticz

Domoticz adalah server automasi rumah yang ringan yang memungkinkan Anda memantau dan mengontrol berbagai perangkat rumah pintar â€” sakelar, sensor, termostat, meteran energi, stasiun cuaca, dan lainnya â€” semuanya dari satu antarmuka web. Ini mendukung ratusan protokol perangkat keras dan integrasi termasuk Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters, dan MQTT, menjadikannya kompatibel dengan sebagian besar ekosistem rumah pintar populer.

Menjalankan Domoticz di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas aturan automasi, data sensor historis, dan akses perangkat Anda â€” tanpa ketergantungan cloud, tanpa biaya langganan, dan tanpa risiko privasi dari layanan pihak ketiga. Jejak sumber dayanya yang rendah membuatnya sangat cocok untuk deployment yang selalu aktif di VPS sederhana.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Domoticz

Multi-protocol device support

Hubungkan Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT, dan ratusan protokol hardware lainnya dari satu antarmuka terpadu.

Otomatisasi rules engine

Buat aturan otomatisasi berbasis waktu, berbasis peristiwa, dan dipicu sensor tanpa menulis kode, menjaga rumah Anda berjalan sesuai jadwal Anda.

Pemantauan energi

Lacak konsumsi listrik, gas, dan air secara real-time dengan grafik bawaan dan penyimpanan data historis yang didukung oleh SQLite.

Dasbor cuaca dan sensor

Visualisasikan data suhu, kelembapan, angin, hujan, dan kualitas udara dari sensor lokal atau layanan cuaca online di dashboard yang dapat disesuaikan.

Antarmuka ramah seluler

Akses dan kontrol semua perangkat dari browser atau perangkat seluler mana pun, dengan notifikasi push opsional melalui layanan pihak ketiga.

Dukungan Plugin dan Scripting

Perluas fungsionalitas dengan plugin Python dan skrip Lua untuk mengintegrasikan hardware kustom, API, atau logika otomatisasi yang kompleks.

Jalankan Domoticz lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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