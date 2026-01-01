Deploy Domoticz instan.
Sistem automasi rumah open-source yang ringan untuk memantau dan mengontrol perangkat rumah pintar.
Pilih paket VPS untuk Domoticz
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Domoticz
Domoticz adalah server automasi rumah yang ringan yang memungkinkan Anda memantau dan mengontrol berbagai perangkat rumah pintar â€” sakelar, sensor, termostat, meteran energi, stasiun cuaca, dan lainnya â€” semuanya dari satu antarmuka web. Ini mendukung ratusan protokol perangkat keras dan integrasi termasuk Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters, dan MQTT, menjadikannya kompatibel dengan sebagian besar ekosistem rumah pintar populer.
Menjalankan Domoticz di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas aturan automasi, data sensor historis, dan akses perangkat Anda â€” tanpa ketergantungan cloud, tanpa biaya langganan, dan tanpa risiko privasi dari layanan pihak ketiga. Jejak sumber dayanya yang rendah membuatnya sangat cocok untuk deployment yang selalu aktif di VPS sederhana.
Fitur utama Domoticz
Multi-protocol device support
Hubungkan Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT, dan ratusan protokol hardware lainnya dari satu antarmuka terpadu.
Otomatisasi rules engine
Buat aturan otomatisasi berbasis waktu, berbasis peristiwa, dan dipicu sensor tanpa menulis kode, menjaga rumah Anda berjalan sesuai jadwal Anda.
Pemantauan energi
Lacak konsumsi listrik, gas, dan air secara real-time dengan grafik bawaan dan penyimpanan data historis yang didukung oleh SQLite.
Dasbor cuaca dan sensor
Visualisasikan data suhu, kelembapan, angin, hujan, dan kualitas udara dari sensor lokal atau layanan cuaca online di dashboard yang dapat disesuaikan.
Antarmuka ramah seluler
Akses dan kontrol semua perangkat dari browser atau perangkat seluler mana pun, dengan notifikasi push opsional melalui layanan pihak ketiga.
Dukungan Plugin dan Scripting
Perluas fungsionalitas dengan plugin Python dan skrip Lua untuk mengintegrasikan hardware kustom, API, atau logika otomatisasi yang kompleks.
Jalankan Domoticz lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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