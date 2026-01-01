Domoticz adalah server automasi rumah yang ringan yang memungkinkan Anda memantau dan mengontrol berbagai perangkat rumah pintar â€” sakelar, sensor, termostat, meteran energi, stasiun cuaca, dan lainnya â€” semuanya dari satu antarmuka web. Ini mendukung ratusan protokol perangkat keras dan integrasi termasuk Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters, dan MQTT, menjadikannya kompatibel dengan sebagian besar ekosistem rumah pintar populer.

Menjalankan Domoticz di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas aturan automasi, data sensor historis, dan akses perangkat Anda â€” tanpa ketergantungan cloud, tanpa biaya langganan, dan tanpa risiko privasi dari layanan pihak ketiga. Jejak sumber dayanya yang rendah membuatnya sangat cocok untuk deployment yang selalu aktif di VPS sederhana.