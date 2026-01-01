Deploy Crucix instan.
Platform intelijen OSINT untuk mengumpulkan data real-time dari 27 sumber global ke dalam satu dasbor 3D terpadu.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Crucix
Sebagai platform berbasis OSINT (Open Source Intelligence), Crucix mengumpulkan data dari 27 sumber yang tersedia untuk umum — termasuk citra satelit NASA FIRMS, pelacakan AIS maritim, data konflik ACLED, indikator ekonomi FRED, dan feed sentimen sosial — dan menampilkannya dalam satu dashboard real-time yang menampilkan peta dunia 3D berbasis WebGL. Data diperbarui secara otomatis setiap 15 menit, sehingga Anda memiliki kesadaran situasional berkelanjutan tanpa intervensi manual.
Platform ini dilengkapi notifikasi multi-tingkat (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) yang dikirim melalui Telegram dan Discord, saran trading yang dihasilkan LLM, serta perintah bot dua arah untuk briefing sesuai permintaan. Menghosting sendiri Crucix di VPS Anda menjaga semua API key dan arsip intelijen tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, memastikan pengumpulan data tanpa gangguan, dan memberikan Anda kontrol penuh atas retensi dan akses.
Fitur utama Crucix
27 Sumber OSINT (Open Source Intelligence)
Menggabungkan data satelit, maritim, penerbangan, konflik, ekonomi, dan sentimen sosial secara bersamaan, dengan penurunan kinerja yang terkelola ketika salah satu sumber tidak tersedia.
Visualisasi globe 3D
Globe yang didukung WebGL menampilkan peristiwa secara geografis, sehingga memudahkan untuk mengorelasikan insiden di berbagai wilayah dalam sekilas.
Sistem peringatan multi-tier
Menyampaikan peringatan FLASH, PRIORITAS, dan RUTIN melalui Telegram dan Discord agar perkembangan penting segera sampai kepada Anda.
Analisis Kecerdasan LLM
Terintegrasi dengan Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, dan penyedia lainnya untuk menghasilkan ide perdagangan dan ringkasan sinyal cerdas dari data yang dikumpulkan.
Perintah Bot Dua Arah
Minta pemeriksaan status sesuai permintaan, picu pemindaian manual, dan terima ringkasan langsung melalui perintah bot Telegram atau Discord.
Jalankan Crucix lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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