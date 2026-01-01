Sebagai platform berbasis OSINT (Open Source Intelligence), Crucix mengumpulkan data dari 27 sumber yang tersedia untuk umum — termasuk citra satelit NASA FIRMS, pelacakan AIS maritim, data konflik ACLED, indikator ekonomi FRED, dan feed sentimen sosial — dan menampilkannya dalam satu dashboard real-time yang menampilkan peta dunia 3D berbasis WebGL. Data diperbarui secara otomatis setiap 15 menit, sehingga Anda memiliki kesadaran situasional berkelanjutan tanpa intervensi manual.

Platform ini dilengkapi notifikasi multi-tingkat (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) yang dikirim melalui Telegram dan Discord, saran trading yang dihasilkan LLM, serta perintah bot dua arah untuk briefing sesuai permintaan. Menghosting sendiri Crucix di VPS Anda menjaga semua API key dan arsip intelijen tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, memastikan pengumpulan data tanpa gangguan, dan memberikan Anda kontrol penuh atas retensi dan akses.