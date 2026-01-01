Deploy instan Gitea.
Platform Git yang ringan dan di-hosting sendiri dengan repositori, pelacakan masalah, dan alat kolaborasi tim.
Pilih paket VPS untuk Gitea
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gitea
Gitea adalah platform hosting Git sumber terbuka yang ringan yang memberikan tim rumah kode pribadi tanpa beban tambahan dari platform DevOps yang lebih besar. Ini menyediakan manajemen repositori, permintaan pull, pelacakan masalah, peninjauan kode, dan akses SSH melalui antarmuka web yang bersih â€” dan berjalan dengan nyaman pada sumber daya server yang sederhana.
Self-hosting Gitea di VPS Anda berarti kode sumber dan data kolaborasi Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Deployment ini memasangkan Gitea dengan database MySQL untuk persistensi data yang andal dan mencakup penerusan port SSH sehingga developer dapat melakukan push dan pull menggunakan alur kerja Git standar.
Fitur utama Gitea
Manajemen Repositori
Hosting repositori Git lengkap dengan perlindungan cabang, permintaan penggabungan, dan alur kerja tinjauan kode untuk tim dengan ukuran berapa pun.
Pelacakan isu
Pelacak masalah bawaan dengan label, pencapaian, dan papan proyek untuk mengatur pekerjaan bersama kode Anda.
Akses SSH dan HTTPS
Pengembang dapat melakukan push dan pull melalui SSH atau HTTPS menggunakan alat Git mereka yang sudah ada tanpa perubahan alur kerja apa pun.
Webhooks dan CI/CD
Dukungan webhook dan integrasi dengan sistem CI/CD populer memungkinkan pengujian otomatis dan pipeline deployment.
Jejak ringan
Gitea berjalan efisien di server kecil, membuatnya praktis untuk di-deploy di VPS sederhana tanpa mengorbankan performa.
Jalankan Gitea lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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