Gitea adalah platform hosting Git sumber terbuka yang ringan yang memberikan tim rumah kode pribadi tanpa beban tambahan dari platform DevOps yang lebih besar. Ini menyediakan manajemen repositori, permintaan pull, pelacakan masalah, peninjauan kode, dan akses SSH melalui antarmuka web yang bersih â€” dan berjalan dengan nyaman pada sumber daya server yang sederhana.

Self-hosting Gitea di VPS Anda berarti kode sumber dan data kolaborasi Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Deployment ini memasangkan Gitea dengan database MySQL untuk persistensi data yang andal dan mencakup penerusan port SSH sehingga developer dapat melakukan push dan pull menggunakan alur kerja Git standar.