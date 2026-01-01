Deploy instan MetaTrader 5.
Jalankan MetaTrader 5 di browser melalui KasmVNC untuk trading forex dan CFD 24/7 tanpa mesin Windows khusus.
Pilih paket VPS untuk MetaTrader 5
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.
Buat project apa saja dengan MetaTrader 5
MetaTrader 5 adalah platform trading ritel paling populer di dunia untuk forex, saham, futures, CFD, dan mata uang kripto â€” digunakan oleh jutaan trader dan didukung oleh ratusan broker di seluruh dunia. Template ini menjalankan MetaTrader 5 versi Windows lengkap di dalam container Wine-on-Linux, yang diekspos melalui KasmVNC sehingga Anda dapat mengaksesnya dari browser mana pun tanpa menginstal klien desktop secara lokal.
Self-hosting MT5 di VPS Anda memberikan trader terminal trading online 24/7 yang menjalankan Expert Advisors (EA) dan langganan copy-trading tanpa harus menjaga komputer desktop tetap menyala. Frontend KasmVNC berbasis browser memungkinkan Anda untuk login dari mana saja â€” desktop, tablet, atau ponsel â€” tanpa menginstal klien MT5 proprietary di setiap perangkat.
Fitur utama MetaTrader 5
EAs Selalu aktif
Jalankan Expert Advisors dan langganan copy-trading 24/7 tanpa harus menyalakan desktop â€” VPS Anda menangani peristiwa pasar semalam dan akhir pekan secara otomatis.
Akses browser
Hubungkan ke terminal MT5 Anda dari perangkat apa pun dengan browser modern melalui KasmVNC â€” desktop, tablet, atau ponsel â€” tidak perlu instalasi Windows.
Hubungkan broker mana pun
Gunakan broker MetaTrader 5 mana pun â€” ratusan broker mendukung MT5, termasuk IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, dan banyak lainnya di seluruh dunia.
Grafik dan indikator
Grafik MT5 lengkap dengan indikator teknis, kedalaman pasar, analisis multi-kerangka waktu, dan skrip indikator kustom melalui MQL5.
Algorithmic trading
MQL5 IDE di dalam terminal untuk menulis Expert Advisors, indikator kustom, dan skrip, ditambah integrasi Python RPyC opsional untuk otomatisasi eksternal.
Konfigurasi Persisten
Profil terminal Anda, template, EA, indikator, dan kredensial akun tetap ada meskipun kontainer di-restart melalui volume konfigurasi khusus.
Jalankan MetaTrader 5 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Jaminan 30 hari uang kembali
Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.
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