MetaTrader 5 adalah platform trading ritel paling populer di dunia untuk forex, saham, futures, CFD, dan mata uang kripto â€” digunakan oleh jutaan trader dan didukung oleh ratusan broker di seluruh dunia. Template ini menjalankan MetaTrader 5 versi Windows lengkap di dalam container Wine-on-Linux, yang diekspos melalui KasmVNC sehingga Anda dapat mengaksesnya dari browser mana pun tanpa menginstal klien desktop secara lokal.

Self-hosting MT5 di VPS Anda memberikan trader terminal trading online 24/7 yang menjalankan Expert Advisors (EA) dan langganan copy-trading tanpa harus menjaga komputer desktop tetap menyala. Frontend KasmVNC berbasis browser memungkinkan Anda untuk login dari mana saja â€” desktop, tablet, atau ponsel â€” tanpa menginstal klien MT5 proprietary di setiap perangkat.