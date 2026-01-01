Nexterm adalah platform manajemen server open-source yang mengonsolidasikan sesi terminal SSH, desktop VNC, dan koneksi RDP ke dalam satu antarmuka yang dapat diakses melalui browser. Tidak seperti alat akses jarak jauh tradisional yang memerlukan klien lokal, Nexterm berjalan di VPS Anda dan memberi Anda hub koneksi penuh yang dapat diakses dari perangkat apa pun dengan browser.

Self-hosting Nexterm di VPS Anda sendiri berarti kredensial server dan data sesi Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Manajer file SFTP bawaan, perekaman sesi, pemantauan, serta dukungan untuk organisasi dan 2FA menjadikannya pengganti praktis untuk mengelola berbagai klien SSH, penampil VNC, dan alat RDP.