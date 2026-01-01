Deploy instan Nexterm
Manajemen server sumber terbuka untuk koneksi SSH, VNC, dan RDP yang sepenuhnya dapat diakses dari browser Anda.
Pilih paket VPS untuk Nexterm
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Nexterm
Nexterm adalah platform manajemen server open-source yang mengonsolidasikan sesi terminal SSH, desktop VNC, dan koneksi RDP ke dalam satu antarmuka yang dapat diakses melalui browser. Tidak seperti alat akses jarak jauh tradisional yang memerlukan klien lokal, Nexterm berjalan di VPS Anda dan memberi Anda hub koneksi penuh yang dapat diakses dari perangkat apa pun dengan browser.
Self-hosting Nexterm di VPS Anda sendiri berarti kredensial server dan data sesi Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Manajer file SFTP bawaan, perekaman sesi, pemantauan, serta dukungan untuk organisasi dan 2FA menjadikannya pengganti praktis untuk mengelola berbagai klien SSH, penampil VNC, dan alat RDP.
Fitur utama Nexterm
SSH, VNC, dan RDP
Kelola terminal SSH, desktop VNC, dan sesi RDP dari satu tab browser â€” tidak memerlukan instalasi klien lokal di perangkat apa pun.
SFTP pengelola file
Jelajahi, unggah, dan unduh file di server jarak jauh melalui antarmuka SFTP bawaan tanpa memerlukan klien FTP terpisah.
Perekaman sesi
Rekam dan putar ulang sesi terminal dan desktop untuk audit, tinjauan tim, atau memecahkan masalah perubahan sebelumnya.
Autentikasi dua faktor
Lindungi akses ke semua server Anda dengan 2FA dan OIDC SSO, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat membuka koneksi.
Organisasi multi-pengguna
Bagi server dan kredensial ke dalam organisasi agar tim dapat berbagi akses tanpa mengekspos infrastruktur yang tidak terkait.
Jalankan Nexterm lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.