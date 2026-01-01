Deploy Collabora Online instan.
Suite kantor online yang dihosting sendiri berbasis LibreOffice yang memungkinkan tim mengedit bersama dokumen, spreadsheet, dan presentasi di browser.
Pilih paket VPS untuk Collabora Online
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Collabora Online
Collabora Online adalah suite kantor online yang di-host secara mandiri berbasis teknologi LibreOffice yang berjalan sepenuhnya di browser. Tim dapat membuka dokumen Word, Excel, dan PowerPoint langsung dari aplikasi penyimpanan file seperti Nextcloud, Seafile, atau Pydio Cells dan mengeditnya bersama secara real time dengan kursor langsung, komentar, pelacakan perubahan, dan pratinjau instan — tidak memerlukan klien desktop, Microsoft 365, atau Google Workspace.
Meng-hosting Collabora sendiri di VPS Anda menjaga setiap dokumen, spreadsheet, dan presentasi pada infrastruktur yang Anda kontrol. Pasangkan dengan salah satu aplikasi penyimpanan file di katalog ini untuk memberikan tim Anda pengganti on-premise yang lengkap untuk suite kantor cloud, dengan kompatibilitas format file penuh dan tanpa biaya per pengguna.
Fitur utama Collabora Online
Kolaborasi real-time
Banyak pengguna mengedit file Word, Excel, atau PowerPoint yang sama secara bersamaan dengan kursor langsung, komentar, dan sinkronisasi perubahan instan.
Kompatibilitas Microsoft Office
Buka dan simpan file .docx, .xlsx, dan .pptx tanpa kehilangan konversi berkat rendering LibreOffice asli dari format OOXML.
Terintegrasi dengan penyimpanan file
Terintegrasi dengan Nextcloud, Seafile, Pydio Cells, dan server file lain yang mendukung WOPI tanpa perubahan kode apa pun pada aplikasi host.
Lacak perubahan dan komentar
Tinjau dokumen dengan mode lacak perubahan, komentar sebaris, saran, dan riwayat versi yang sudah dikenal dari suite kantor desktop.
Mobile friendly dan Tablet friendly
Antarmuka editor yang dioptimalkan sentuhan berfungsi di ponsel, tablet, dan Chromebook sehingga kontributor dapat mengedit dari perangkat apa pun.
Jalankan Collabora Online lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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