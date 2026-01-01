Collabora Online adalah suite kantor online yang di-host secara mandiri berbasis teknologi LibreOffice yang berjalan sepenuhnya di browser. Tim dapat membuka dokumen Word, Excel, dan PowerPoint langsung dari aplikasi penyimpanan file seperti Nextcloud, Seafile, atau Pydio Cells dan mengeditnya bersama secara real time dengan kursor langsung, komentar, pelacakan perubahan, dan pratinjau instan — tidak memerlukan klien desktop, Microsoft 365, atau Google Workspace.

Meng-hosting Collabora sendiri di VPS Anda menjaga setiap dokumen, spreadsheet, dan presentasi pada infrastruktur yang Anda kontrol. Pasangkan dengan salah satu aplikasi penyimpanan file di katalog ini untuk memberikan tim Anda pengganti on-premise yang lengkap untuk suite kantor cloud, dengan kompatibilitas format file penuh dan tanpa biaya per pengguna.