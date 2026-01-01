Huginn adalah platform automasi open-source yang memungkinkan Anda membuat agen untuk memantau website, melacak perubahan data, mengumpulkan konten, dan menjalankan workflow multi-langkah â€“ semuanya di infrastruktur Anda sendiri. Anggap saja seperti IFTTT atau Zapier yang di-hosting sendiri tanpa batasan tarif dan tanpa biaya langganan. Agen dapat memantau event, mentransformasi dan merutekan data antar layanan, mengirim notifikasi, dan mengoordinasikan pipeline kompleks melalui antarmuka web visual.

Menjalankan Huginn di VPS Anda berarti workflow automasi berjalan dengan andal sepanjang waktu dengan akses penuh ke sistem internal dan sumber data pribadi yang tidak dapat dijangkau oleh layanan automasi berbasis cloud, sambil menjaga kunci API dan logika bisnis Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda.