Deploy Huginn instan.
Platform automasi self-hosted untuk membangun agen monitoring cerdas yang memantau web dan bertindak atas nama Anda.
Pilih paket VPS untuk Huginn
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Huginn
Huginn adalah platform automasi open-source yang memungkinkan Anda membuat agen untuk memantau website, melacak perubahan data, mengumpulkan konten, dan menjalankan workflow multi-langkah â€“ semuanya di infrastruktur Anda sendiri. Anggap saja seperti IFTTT atau Zapier yang di-hosting sendiri tanpa batasan tarif dan tanpa biaya langganan. Agen dapat memantau event, mentransformasi dan merutekan data antar layanan, mengirim notifikasi, dan mengoordinasikan pipeline kompleks melalui antarmuka web visual.
Menjalankan Huginn di VPS Anda berarti workflow automasi berjalan dengan andal sepanjang waktu dengan akses penuh ke sistem internal dan sumber data pribadi yang tidak dapat dijangkau oleh layanan automasi berbasis cloud, sambil menjaga kunci API dan logika bisnis Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda.
Fitur utama Huginn
Kustom Pembangun Agen
Buat agen pemantauan dan otomatisasi melalui antarmuka visual tanpa menulis kode, menghubungkan layanan web dan sumber data ke dalam alur kerja.
Pemantauan Website
Lacak perubahan konten di website mana pun dan picu tindakan saat harga turun, berita muncul, atau kata kunci tertentu terdeteksi.
Eksekusi terjadwal
Jalankan agen berdasarkan jadwal seperti cron atau picu agen tersebut dengan peristiwa, memastikan otomatisasi yang sensitif waktu tidak pernah terlewatkan.
Transformasi Data
Filter, mengurai, dan memformat ulang data antar langkah menggunakan agen transformasi bawaan yang menangani pola JSON, XML, dan regex.
Bantuan Multi Pengguna
Izin berbasis peran memungkinkan tim untuk berbagi dan berkolaborasi dalam alur kerja otomatisasi tanpa mengekspos kredensial agen yang sensitif.
Jalankan Huginn lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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