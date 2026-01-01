Deploy Filestash instan.
Manajer file web mandiri yang menyediakan akses berbasis browser ke FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, dan 20+ backend penyimpanan.
Pilih paket VPS untuk Filestash
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Filestash
Filestash adalah platform manajemen file open-source yang tidak bergantung pada jenis penyimpanan, yang memberi Anda antarmuka browser yang bersih untuk mengakses file di lebih dari 20 protokol â€” FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, dan lainnya. Daripada mengelola klien terpisah untuk setiap sistem penyimpanan, Filestash menyatukan semuanya di bawah satu antarmuka web yang intuitif.
Self-hosting Filestash di VPS Anda sendiri menjaga kredensial penyimpanan dan transfer file Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya langganan dan tanpa ketergantungan pihak ketiga. Hubungkan ke penyimpanan apa pun yang sudah Anda gunakan, konfigurasi autentikasi, dan bagikan akses dengan tim Anda.
Fitur utama Filestash
20+ Storage Backends
Hubungkan ke FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, dan lainnya dari satu antarmuka terpadu tanpa beralih klien.
Protokol akses berganda
Akses file Anda melalui UI web, gateway SFTP, WebDAV, atau API yang kompatibel dengan S3 â€” membuat Filestash berfungsi dengan alat dan alur kerja Anda yang sudah ada.
Penyuntingan dokumen berbasis browser
Edit dokumen kantor langsung di browser dengan integrasi Collabora Online opsional â€” tidak memerlukan aplikasi desktop atau unduhan file.
Plugin Arsitektur
Perluas Filestash dengan plugin untuk penampil file khusus, backend autentikasi, konektor penyimpanan, dan otomatisasi alur kerja.
Pencarian Didukung AI
Pencarian cerdas dan folder cerdas membantu Anda dengan cepat menemukan file di semua backend penyimpanan yang terhubung.
Jalankan Filestash lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.