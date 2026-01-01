Filestash adalah platform manajemen file open-source yang tidak bergantung pada jenis penyimpanan, yang memberi Anda antarmuka browser yang bersih untuk mengakses file di lebih dari 20 protokol â€” FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, dan lainnya. Daripada mengelola klien terpisah untuk setiap sistem penyimpanan, Filestash menyatukan semuanya di bawah satu antarmuka web yang intuitif.

Self-hosting Filestash di VPS Anda sendiri menjaga kredensial penyimpanan dan transfer file Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya langganan dan tanpa ketergantungan pihak ketiga. Hubungkan ke penyimpanan apa pun yang sudah Anda gunakan, konfigurasi autentikasi, dan bagikan akses dengan tim Anda.