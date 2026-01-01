Deploy Elasticsearch dalam instalasi sekali klik.
Mesin pencarian dan analisis terdistribusi yang dibangun di atas Apache Lucene untuk full-text search, logging, dan analisis data real-time.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Elasticsearch
Elasticsearch adalah mesin pencarian dan analitik terdistribusi, RESTful yang menjadi inti dari Elastic Stack. Dibangun di atas Apache Lucene, ini menyediakan full-text search, agregasi kompleks, dan pengindeksan mendekati real-time di seluruh kumpulan data besar. Arsitektur terdistribusinya mendukung sharding dan replikasi otomatis, memungkinkan skalabilitas horizontal dari satu node hingga cluster besar.
Self-hosting Elasticsearch di VPS Anda memberi Anda sumber daya khusus untuk kinerja kueri yang konsisten, kontrol penuh atas konfigurasi indeks dan kebijakan retensi, serta kemampuan untuk berintegrasi dengan logging, monitoring, dan application stack Anda sendiri tanpa harga per dokumen atau batasan vendor.
Fitur utama Elasticsearch
Pencarian Teks Lengkap
Pencarian dengan skor relevansi yang kuat dengan penyorotan, pencocokan fuzzy, dan dukungan sinonim yang dibangun di atas pustaka Apache Lucene yang matang.
Pengindeksan Real-time
Dokumen menjadi dapat dicari dalam hitungan milidetik setelah diunggah, memungkinkan analitik mendekati waktu nyata dan pencarian langsung di seluruh kumpulan data yang terus diperbarui.
Agregasi Kaya
Menghitung metrik, histogram, dan pengelompokan multi-level dalam satu kueri, mendukung dasbor interaktif dan laporan intelijen bisnis.
Arsitektur Terdistribusi
Sharding dan replikasi otomatis mendistribusikan data ke seluruh node untuk ketersediaan tinggi dan skalabilitas horizontal seiring bertambahnya volume data.
RESTful JSON API
Antarmuka HTTP/JSON sederhana memungkinkan bahasa pemrograman apa pun untuk mengkueri, mengindeks, dan mengelola data tanpa driver berpemilik atau pengaturan klien yang kompleks.
Jalankan Elasticsearch lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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