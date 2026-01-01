Elasticsearch adalah mesin pencarian dan analitik terdistribusi, RESTful yang menjadi inti dari Elastic Stack. Dibangun di atas Apache Lucene, ini menyediakan full-text search, agregasi kompleks, dan pengindeksan mendekati real-time di seluruh kumpulan data besar. Arsitektur terdistribusinya mendukung sharding dan replikasi otomatis, memungkinkan skalabilitas horizontal dari satu node hingga cluster besar.

Self-hosting Elasticsearch di VPS Anda memberi Anda sumber daya khusus untuk kinerja kueri yang konsisten, kontrol penuh atas konfigurasi indeks dan kebijakan retensi, serta kemampuan untuk berintegrasi dengan logging, monitoring, dan application stack Anda sendiri tanpa harga per dokumen atau batasan vendor.