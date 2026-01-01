LibreNMS adalah sistem pemantauan jaringan berfitur lengkap dan berlisensi GPL yang secara otomatis menemukan seluruh infrastruktur Anda melalui SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, dan ARP. Sistem ini mendukung ribuan model perangkat dari Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet, dan banyak lagi secara langsung, memberikan Anda grafik lalu lintas per-port, peringatan, dan pemetaan topologi tanpa biaya lisensi per perangkat.

Meng-hosting sendiri LibreNMS di VPS Anda menjaga telemetri infrastruktur sensitif pada perangkat keras yang Anda kendalikan, tanpa jejak agen pada perangkat yang dipantau. Deployment ini menggabungkan LibreNMS dengan MariaDB, Redis, dan kontainer dispatcher poller khusus sehingga polling dan peringatan tetap berjalan dengan andal bersamaan dengan UI web.