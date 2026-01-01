Deploy LibreNMS instan.
Sistem pemantauan jaringan yang digerakkan oleh komunitas, dengan kemampuan deteksi otomatis dan dukungan SNMP yang komprehensif untuk ribuan model perangkat.
Pilih paket VPS untuk LibreNMS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LibreNMS
LibreNMS adalah sistem pemantauan jaringan berfitur lengkap dan berlisensi GPL yang secara otomatis menemukan seluruh infrastruktur Anda melalui SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, dan ARP. Sistem ini mendukung ribuan model perangkat dari Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet, dan banyak lagi secara langsung, memberikan Anda grafik lalu lintas per-port, peringatan, dan pemetaan topologi tanpa biaya lisensi per perangkat.
Meng-hosting sendiri LibreNMS di VPS Anda menjaga telemetri infrastruktur sensitif pada perangkat keras yang Anda kendalikan, tanpa jejak agen pada perangkat yang dipantau. Deployment ini menggabungkan LibreNMS dengan MariaDB, Redis, dan kontainer dispatcher poller khusus sehingga polling dan peringatan tetap berjalan dengan andal bersamaan dengan UI web.
Fitur utama LibreNMS
SNMP auto-discovery
Secara otomatis menemukan perangkat dan antarmukanya melalui SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, dan ARP tanpa pekerjaan inventaris manual.
Dukungan perangkat luas
Dilengkapi dengan dukungan untuk ribuan model perangkat jaringan, server, dan IoT dari Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, dan banyak lagi.
Peringatan dan notifikasi
Definisikan aturan dengan peringatan berbasis template dan kirimkan melalui email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhook, serta 80+ saluran lainnya.
Tagihan dan bandwidth
Lacak lalu lintas per port dengan laporan penagihan persentil ke-95 untuk sirkuit dan antarmuka pelanggan, ideal untuk ISP dan penyedia layanan terkelola.
API dan integrasi
API REST lengkap serta integrasi unggulan dengan Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, dan peta berbasis OpenStreetMap.
Polling terdistribusi
Layanan Dispatcher menskalakan polling di seluruh beberapa kontainer pekerja, menjaga jaringan besar tetap responsif tanpa interval yang terlewat.
Jalankan LibreNMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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