Deploy MySpeed instan.
Pelacak tes kecepatan internet Self-hosted yang menjalankan tes otomatis dan memvisualisasikan riwayat koneksi Anda seiring waktu.
Pilih paket VPS untuk MySpeed
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MySpeed
MySpeed adalah alat pemantau uji kecepatan yang ringan dan self-hosted yang terus-menerus melacak performa koneksi internet Anda. Alat ini menjalankan uji kecepatan otomatis sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi menggunakan Ookla, LibreSpeed, atau Cloudflare, lalu menyimpan hasilnya secara lokal di database SQLite sehingga Anda dapat menganalisis tren selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan.
Selain pengukuran mentah, MySpeed menyediakan grafik interaktif, kebijakan retensi data yang dapat dikonfigurasi, notifikasi pemeriksaan kesehatan melalui email, Signal, WhatsApp, atau Telegram, dan metrik Prometheus opsional untuk integrasi ke dalam observability stacks yang ada. Semua data tetap berada di server Anda sendiri â€” tanpa analitik pihak ketiga, tanpa ketergantungan cloud, dan tanpa biaya per tes.
Fitur utama MySpeed
Uji kecepatan otomatis
Jadwalkan pengujian berulang menggunakan ekspresi cron agar kualitas koneksi Anda dipantau secara berkelanjutan tanpa intervensi manual.
Beberapa penyedia tes
Pilih antara Ookla, LibreSpeed, dan Cloudflare sebagai backend uji kecepatan Anda untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sebanding dari penyedia yang Anda percaya.
Grafik Historis
Visualisasikan tren unduh, unggah, dan ping selama rentang waktu yang dapat dikonfigurasi untuk mengidentifikasi pola degradasi dan meminta pertanggungjawaban ISP Anda.
Notifikasi Kesehatan
Terima notifikasi melalui email, Signal, WhatsApp, atau Telegram saat koneksi Anda turun di bawah ambang batas yang ditentukan.
Metrik Prometheus
Ekspor hasil uji kecepatan sebagai metrik Prometheus untuk diintegrasikan dengan dashboard Grafana bersama dengan pemantauan infrastruktur Anda yang lain.
Jalankan MySpeed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web