MySpeed adalah alat pemantau uji kecepatan yang ringan dan self-hosted yang terus-menerus melacak performa koneksi internet Anda. Alat ini menjalankan uji kecepatan otomatis sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi menggunakan Ookla, LibreSpeed, atau Cloudflare, lalu menyimpan hasilnya secara lokal di database SQLite sehingga Anda dapat menganalisis tren selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan.

Selain pengukuran mentah, MySpeed menyediakan grafik interaktif, kebijakan retensi data yang dapat dikonfigurasi, notifikasi pemeriksaan kesehatan melalui email, Signal, WhatsApp, atau Telegram, dan metrik Prometheus opsional untuk integrasi ke dalam observability stacks yang ada. Semua data tetap berada di server Anda sendiri â€” tanpa analitik pihak ketiga, tanpa ketergantungan cloud, dan tanpa biaya per tes.