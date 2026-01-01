Deploy openrouteservice dengan instalasi sekali klik.
Mesin perutean yang di-hosting sendiri, dibangun di atas data OpenStreetMap dengan petunjuk arah, isokron, dan API matriks untuk mobil, sepeda, dan pejalan kaki.
Pilih paket VPS untuk openrouteservice
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan openrouteservice
openrouteservice adalah mesin perutean sumber terbuka yang dikembangkan oleh HeiGIT yang mengubah data OpenStreetMap menjadi petunjuk arah siap produksi, matriks waktu-jarak, dan poligon jangkauan isochrone. Tidak seperti API pemetaan komersial, ini memberikan pengembang backend perutean yang gratis dan sepenuhnya transparan dengan profil yang disesuaikan untuk mobil, kendaraan barang berat, sepeda, pejalan kaki, dan kursi roda.
Self-hosting openrouteservice di VPS Anda sendiri menghilangkan harga per permintaan, batas tarif, dan berbagi data pihak ketiga. Anda mengontrol wilayah dan profil mana yang dimuat, Anda menjaga koordinat pelanggan tetap pribadi, dan Anda dapat memperluas mesin dengan ekstrak OSM kustom, batasan, dan data elevasi yang disesuaikan dengan aplikasi Anda.
Fitur utama openrouteservice
API Petunjuk Arah
Hitung rute titik-ke-titik dan multi-perhentian dengan instruksi belokan demi belokan, geometri, dan data elevasi di berbagai profil transportasi.
Keterjangkauan Isokron
Hasilkan poligon berbasis waktu atau berbasis jarak yang menunjukkan dengan tepat seberapa jauh pengguna dapat bepergian dari titik asal mana pun dalam anggaran tertentu.
Perhitungan matriks
Hitung waktu dan jarak perjalanan banyak-ke-banyak dalam satu permintaan, ideal untuk logistik, pengiriman, dan optimasi zona pengiriman.
Beberapa profil transportasi
Dilengkapi dengan profil yang disesuaikan untuk mobil, HGV (kendaraan barang berat), sepeda, pejalan kaki, dan kursi roda, masing-masing mematuhi aturan dan batasan akses OSM.
Didukung OpenStreetMap
Muat ekstrak OSM PBF apa pun dari Geofabrik atau sumber Anda sendiri untuk menyediakan perutean mandiri sepenuhnya untuk wilayah yang benar-benar Anda butuhkan.
OpenAPI dan Swagger UI
REST API yang sesuai standar dengan dokumentasi Swagger bawaan memudahkan integrasi perutean ke dalam aplikasi web, mobile, dan backend.
Jalankan openrouteservice lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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