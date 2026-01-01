openrouteservice adalah mesin perutean sumber terbuka yang dikembangkan oleh HeiGIT yang mengubah data OpenStreetMap menjadi petunjuk arah siap produksi, matriks waktu-jarak, dan poligon jangkauan isochrone. Tidak seperti API pemetaan komersial, ini memberikan pengembang backend perutean yang gratis dan sepenuhnya transparan dengan profil yang disesuaikan untuk mobil, kendaraan barang berat, sepeda, pejalan kaki, dan kursi roda.

Self-hosting openrouteservice di VPS Anda sendiri menghilangkan harga per permintaan, batas tarif, dan berbagi data pihak ketiga. Anda mengontrol wilayah dan profil mana yang dimuat, Anda menjaga koordinat pelanggan tetap pribadi, dan Anda dapat memperluas mesin dengan ekstrak OSM kustom, batasan, dan data elevasi yang disesuaikan dengan aplikasi Anda.