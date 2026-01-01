Deploy Maybe instan.
Aplikasi open-source untuk mengelola keuangan dan aset pribadi yang menyimpan data keuangan Anda sepenuhnya di server Anda.
Pilih paket VPS untuk Maybe
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Maybe
Sebagai platform manajemen keuangan pribadi dan kekayaan yang sepenuhnya open-source, Maybe awalnya dibangun sebagai startup yang didukung modal ventura dan kemudian dirilis di bawah AGPLv3. Platform ini mengonsolidasikan rekening bank, portofolio investasi, properti, dan kewajiban dalam satu dashboard, dilengkapi dengan pelacakan kekayaan bersih, kategorisasi transaksi, dan perencanaan anggaran. Integrasi OpenAI opsional menambahkan insight keuangan bertenaga AI tanpa menjadikannya wajib.
Menerapkan Maybe di VPS Anda sendiri berarti data keuangan sensitif Anda tidak pernah melewati server pihak ketiga, Anda menghindari biaya SaaS berulang, dan Anda mempertahankan kemampuan ekspor dan kustomisasi penuh yang dibatasi oleh platform komersial.
Fitur utama Maybe
Pelacakan Kekayaan Bersih
Gabungkan semua akun dan aset dalam satu dashboard dengan tren historis dan dukungan multi-mata uang.
Portofolio Investasi
Pantau saham, kripto, dan investasi lainnya dengan sinkronisasi otomatis dari broker besar serta pembaruan waktu nyata.
Kategorisasi transaksi
Aturan cerdas dan otomatisasi bertenaga AI opsional mengklasifikasikan pengeluaran agar anggaran tetap akurat tanpa upaya manual.
Privasi Data Lengkap
Data keuangan hanya tersimpan di VPS Anda â€“ tanpa akses pihak ketiga, tanpa analisis iklan, tanpa biaya langganan SaaS.
Wawasan keuangan AI
Bawa API key OpenAI Anda sendiri untuk membuka nasihat keuangan percakapan dan saran kategorisasi otomatis.
Jalankan Maybe lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.