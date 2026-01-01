Sebagai platform manajemen keuangan pribadi dan kekayaan yang sepenuhnya open-source, Maybe awalnya dibangun sebagai startup yang didukung modal ventura dan kemudian dirilis di bawah AGPLv3. Platform ini mengonsolidasikan rekening bank, portofolio investasi, properti, dan kewajiban dalam satu dashboard, dilengkapi dengan pelacakan kekayaan bersih, kategorisasi transaksi, dan perencanaan anggaran. Integrasi OpenAI opsional menambahkan insight keuangan bertenaga AI tanpa menjadikannya wajib.

Menerapkan Maybe di VPS Anda sendiri berarti data keuangan sensitif Anda tidak pernah melewati server pihak ketiga, Anda menghindari biaya SaaS berulang, dan Anda mempertahankan kemampuan ekspor dan kustomisasi penuh yang dibatasi oleh platform komersial.