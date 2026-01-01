Deploy instan Speakr.
Platform transkripsi AI Self-hosted yang mengubah audio lisan menjadi pengetahuan yang dapat dicari dan terorganisir.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Speakr
Speakr adalah platform transkripsi dan pencatat AI yang di-host sendiri, dirancang untuk merekam, mentranskripsi, dan memahami konten audio Anda. Platform ini mendukung berbagai backend transkripsi â€” termasuk WhisperX, OpenAI, dan Mistral â€” memberikan Anda fleksibilitas untuk memilih pemrosesan berbasis lokal atau cloud. Diarisasi pembicara, profil suara, dan ringkasan yang dihasilkan AI membantu mengungkap wawasan dari rapat, wawancara, dan perkuliahan.
Dengan dukungan multi-pengguna, OIDC SSO, REST API dengan webhook, dan integrasi untuk n8n, Zapier, dan Make, Speakr cocok secara alami ke dalam alur kerja tim. Menghostingnya sendiri menjaga semua rekaman dan transkrip di bawah kendali penuh Anda.
Fitur utama Speakr
Fleksibel transkripsi backend
Hubungkan ke WhisperX, OpenAI, Mistral, atau layanan ASR yang kompatibel untuk memenuhi kebutuhan privasi dan akurasi Anda.
Diarisasi Pembicara
Secara otomatis mengidentifikasi dan memberi label pembicara individu dalam rekaman, dengan dukungan profil suara saat menggunakan WhisperX.
Ringkasan AI dan Pencarian
Buat ringkasan otomatis dan gunakan Mode Inquire semantik untuk mencari makna di seluruh pustaka transkripsi Anda.
Multi-User dan SSO
Mendukung banyak pengguna dengan berbagi secara terperinci, tautan publik, dan OIDC SSO termasuk Keycloak, Azure AD, Google, dan Auth0.
Integrasi Alur Kerja
Memicu otomatisasi hilir melalui REST API dan webhook, dengan konektor siap pakai untuk n8n, Zapier, dan Make.
Jalankan Speakr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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