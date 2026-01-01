Speakr adalah platform transkripsi dan pencatat AI yang di-host sendiri, dirancang untuk merekam, mentranskripsi, dan memahami konten audio Anda. Platform ini mendukung berbagai backend transkripsi â€” termasuk WhisperX, OpenAI, dan Mistral â€” memberikan Anda fleksibilitas untuk memilih pemrosesan berbasis lokal atau cloud. Diarisasi pembicara, profil suara, dan ringkasan yang dihasilkan AI membantu mengungkap wawasan dari rapat, wawancara, dan perkuliahan.

Dengan dukungan multi-pengguna, OIDC SSO, REST API dengan webhook, dan integrasi untuk n8n, Zapier, dan Make, Speakr cocok secara alami ke dalam alur kerja tim. Menghostingnya sendiri menjaga semua rekaman dan transkrip di bawah kendali penuh Anda.