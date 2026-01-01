Mattermost adalah platform kolaborasi tim yang di-host sendiri yang menyediakan fitur pesan mirip Slack, berbagi file, panggilan suara, dan otomatisasi alur kerja â€” tanpa menyerahkan kendali atas data Anda. Dibuat untuk tim teknis dan yang mengutamakan keamanan, platform ini mendukung saluran berulir, 800+ integrasi, SSO, LDAP, dan pengarsipan kepatuhan secara langsung.

Meng-host Mattermost sendiri di VPS Anda menghilangkan biaya langganan per pengguna, menjaga semua pesan dan file di dalam infrastruktur Anda, dan memenuhi persyaratan kedaulatan data yang umum di lingkungan pemerintahan, keuangan, dan kesehatan di mana alat berbasis cloud saja tidak dapat diterima.