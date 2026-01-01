Deploy instan Mattermost.
Platform perpesanan tim open-source dengan hak penuh atas data dan kontrol keamanan kelas enterprise.
Pilih paket VPS untuk Mattermost
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mattermost
Mattermost adalah platform kolaborasi tim yang di-host sendiri yang menyediakan fitur pesan mirip Slack, berbagi file, panggilan suara, dan otomatisasi alur kerja â€” tanpa menyerahkan kendali atas data Anda. Dibuat untuk tim teknis dan yang mengutamakan keamanan, platform ini mendukung saluran berulir, 800+ integrasi, SSO, LDAP, dan pengarsipan kepatuhan secara langsung.
Meng-host Mattermost sendiri di VPS Anda menghilangkan biaya langganan per pengguna, menjaga semua pesan dan file di dalam infrastruktur Anda, dan memenuhi persyaratan kedaulatan data yang umum di lingkungan pemerintahan, keuangan, dan kesehatan di mana alat berbasis cloud saja tidak dapat diterima.
Fitur utama Mattermost
Perpesanan berulir
Percakapan tim yang terorganisir di saluran persisten dengan pencarian teks lengkap di seluruh riwayat pesan tanpa batas.
Integrasi Kaya Fitur
Hubungkan ke 800+ alat termasuk GitHub, Jira, Zoom, dan Jenkins dengan webhook, perintah slash, dan marketplace plugin.
Suara dan Video
Panggilan audio dan video bawaan dengan berbagi layar menjaga kolaborasi tetap di satu tempat tanpa beralih ke alat eksternal.
Keamanan Korporat
SSO, LDAP, izin berbasis peran, dan ekspor kepatuhan memenuhi persyaratan keamanan dan peraturan yang ketat.
Kepemilikan Data Penuh
Semua pesan dan file tersimpan di VPS Anda â€“ tanpa akses vendor, tanpa biaya per pengguna, dan tanpa keterikatan platform.
Jalankan Mattermost lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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