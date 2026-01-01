ChronoFrame adalah galeri foto sumber terbuka modern yang dibangun untuk fotografer yang menginginkan rumah yang indah dan sadar metadata untuk karya mereka tanpa menyerahkannya ke layanan cloud. Dibangun di atas Nuxt 4 dengan pipeline gambar yang cepat, secara otomatis mengurai EXIF saat diunggah, melakukan reverse-geocoding lokasi pengambilan gambar, menghasilkan placeholder ThumbHash untuk pemuatan instan, dan mendukung Live Photos dan Motion Photos bersama dengan JPEG, PNG, dan HEIC/HEIF.

Menjalankan ChronoFrame di VPS Anda menjaga original resolusi penuh, koordinat GPS, dan riwayat tampilan tetap dalam kendali Anda – tanpa langganan, tanpa batasan per foto, tanpa pemindaian pihak ketiga. Foto dapat disimpan di disk lokal atau bucket yang kompatibel dengan S3 mana pun, dan peta penjelajah yang disertakan mengubah setiap perjalanan menjadi linimasa yang dapat dijelajahi tentang di mana setiap bingkai diambil.