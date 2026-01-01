Deploy instan ChronoFrame.
Galeri foto mandiri dengan penguraian EXIF otomatis, geocoding terbalik, dan peta eksplorasi interaktif untuk fotografer.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ChronoFrame
ChronoFrame adalah galeri foto sumber terbuka modern yang dibangun untuk fotografer yang menginginkan rumah yang indah dan sadar metadata untuk karya mereka tanpa menyerahkannya ke layanan cloud. Dibangun di atas Nuxt 4 dengan pipeline gambar yang cepat, secara otomatis mengurai EXIF saat diunggah, melakukan reverse-geocoding lokasi pengambilan gambar, menghasilkan placeholder ThumbHash untuk pemuatan instan, dan mendukung Live Photos dan Motion Photos bersama dengan JPEG, PNG, dan HEIC/HEIF.
Menjalankan ChronoFrame di VPS Anda menjaga original resolusi penuh, koordinat GPS, dan riwayat tampilan tetap dalam kendali Anda – tanpa langganan, tanpa batasan per foto, tanpa pemindaian pihak ketiga. Foto dapat disimpan di disk lokal atau bucket yang kompatibel dengan S3 mana pun, dan peta penjelajah yang disertakan mengubah setiap perjalanan menjadi linimasa yang dapat dijelajahi tentang di mana setiap bingkai diambil.
Fitur utama ChronoFrame
Peta jelajah interaktif
Setiap foto yang diberi geotag muncul di peta MapLibre interaktif sehingga Anda dapat menelusuri koleksi Anda berdasarkan lokasi daripada menggulir linimasa tanpa henti.
Penguraian EXIF otomatis
Waktu pengambilan, bodi kamera, lensa, panjang fokus, apertur, dan koordinat GPS diekstrak saat diunggah dan diindeks untuk penyaringan dan pencarian cepat.
Geocoding terbalik
Koordinat GPS diubah menjadi nama tempat yang mudah dibaca manusia melalui Nominatim atau Mapbox sehingga setiap foto diberi label dengan kota dan negara secara otomatis.
Foto Live dan Gerak
Dukungan bawaan untuk iPhone Live Photos dan Android Motion Photos mempertahankan video pendek bersama foto diam sehingga kenangan diputar kembali seperti saat direkam.
Storage backend fleksibel
Simpan file asli di disk lokal, penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3 mana pun, atau OpenList — beralih backend tanpa mengubah URL galeri atau kehilangan metadata.
Jalankan ChronoFrame lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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