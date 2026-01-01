Firefox di Docker menjalankan browser berfitur lengkap di VPS Anda dan mengalirkannya ke browser web modern mana pun melalui GUI berbasis web. Ini memberi Anda lingkungan penjelajahan yang terisolasi yang melindungi perangkat lokal Anda, menyembunyikan alamat IP rumah Anda, dan memungkinkan Anda mempertahankan profil penjelajahan yang konsisten â€“ lengkap dengan bookmark, kata sandi, dan ekstensi â€“ yang dapat diakses dari mana saja di dunia.

Self-hosting Firefox di VPS Anda berarti sesi penjelajahan Anda tidak pernah diproses melalui layanan remote-desktop komersial, memberikan peneliti keamanan, pengguna yang peduli privasi, dan tim jarak jauh browser pribadi yang selalu tersedia di bawah kendali mereka sendiri.