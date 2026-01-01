Deploy Firefox dalam instalasi sekali klik.
Browser Firefox self-hosted yang bisa diakses dari perangkat mana pun melalui antarmuka web, dengan bookmark, ekstensi, dan pengaturan yang persisten.
Pilih paket VPS untuk Firefox
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Firefox
Firefox di Docker menjalankan browser berfitur lengkap di VPS Anda dan mengalirkannya ke browser web modern mana pun melalui GUI berbasis web. Ini memberi Anda lingkungan penjelajahan yang terisolasi yang melindungi perangkat lokal Anda, menyembunyikan alamat IP rumah Anda, dan memungkinkan Anda mempertahankan profil penjelajahan yang konsisten â€“ lengkap dengan bookmark, kata sandi, dan ekstensi â€“ yang dapat diakses dari mana saja di dunia.
Self-hosting Firefox di VPS Anda berarti sesi penjelajahan Anda tidak pernah diproses melalui layanan remote-desktop komersial, memberikan peneliti keamanan, pengguna yang peduli privasi, dan tim jarak jauh browser pribadi yang selalu tersedia di bawah kendali mereka sendiri.
Fitur utama Firefox
Lingkungan Penjelajahan Terisolasi
Jelajahi dari IP VPS daripada koneksi lokal Anda, melindungi sistem lokal Anda dari ancaman berbasis web dan menyembunyikan alamat rumah Anda.
Profil Persisten
Bookmark, riwayat, kata sandi, dan ekstensi yang terinstal tetap ada setelah container dimulai ulang, memberikan Anda pengalaman browser yang konsisten setiap saat.
Akses Dari Perangkat Apa Pun
Buka sesi browser Anda di browser web modern mana pun â€“ tidak perlu instalasi software atau klien VNC pada perangkat yang mengakses.
Bantuan Ekstensi
Instal add-on Firefox apa pun termasuk pemblokir iklan, pengelola kata sandi, dan alat privasi sama seperti yang Anda lakukan pada instalasi Firefox lokal.
Audio streaming
Audio web diaktifkan secara default sehingga Anda dapat memutar media, menonton video, dan menggunakan aplikasi suara berbasis web melalui sesi jarak jauh.
Jalankan Firefox lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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