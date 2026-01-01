HomeHub adalah utilitas keluarga sumber terbuka (open-source) yang di-host sendiri, yang mengubah server apa pun menjadi dasbor pribadi untuk setiap orang di rumah tangga Anda. Dirancang untuk penggunaan bersama di jaringan rumah, aplikasi ini hadir sebagai Aplikasi Web Progresif (Progressive Web App) tanpa login sehingga setiap anggota keluarga dapat membukanya di browser, menyimpannya ke layar utama mereka, dan segera mulai berkolaborasi pada catatan, daftar belanja, tugas rumah, dan kalender bersama.

Dengan meng-host HomeHub sendiri, data rumah tangga â€” pengeluaran, kebiasaan belanja, rutinitas keluarga, dan file yang diunggah â€” sepenuhnya tersimpan di VPS Anda sendiri, tanpa sinkronisasi cloud pihak ketiga, pelacakan, atau biaya per pengguna. Fitur dapat diaktifkan/dinonaktifkan secara individual melalui satu konfigurasi YAML, sehingga Anda hanya mengaktifkan fitur yang benar-benar digunakan keluarga Anda.