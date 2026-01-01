Deploy instan HomeHub
Dasbor keluarga tanpa login untuk catatan bersama, daftar belanja, tugas rumah, kalender, dan pengeluaran dalam satu PWA pribadi.
Pilih paket VPS untuk HomeHub
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HomeHub
HomeHub adalah utilitas keluarga sumber terbuka (open-source) yang di-host sendiri, yang mengubah server apa pun menjadi dasbor pribadi untuk setiap orang di rumah tangga Anda. Dirancang untuk penggunaan bersama di jaringan rumah, aplikasi ini hadir sebagai Aplikasi Web Progresif (Progressive Web App) tanpa login sehingga setiap anggota keluarga dapat membukanya di browser, menyimpannya ke layar utama mereka, dan segera mulai berkolaborasi pada catatan, daftar belanja, tugas rumah, dan kalender bersama.
Dengan meng-host HomeHub sendiri, data rumah tangga â€” pengeluaran, kebiasaan belanja, rutinitas keluarga, dan file yang diunggah â€” sepenuhnya tersimpan di VPS Anda sendiri, tanpa sinkronisasi cloud pihak ketiga, pelacakan, atau biaya per pengguna. Fitur dapat diaktifkan/dinonaktifkan secara individual melalui satu konfigurasi YAML, sehingga Anda hanya mengaktifkan fitur yang benar-benar digunakan keluarga Anda.
Fitur utama HomeHub
Daftar belanja berbagi
Daftar belanja kolaboratif dengan saran cerdas berdasarkan riwayat belanja sebelumnya, sehingga seluruh keluarga dapat menambahkan barang saat habis.
Pelacak pengeluaran keluarga
Lacak pengeluaran rumah tangga dengan dukungan untuk tagihan berulang seperti langganan, utilitas, susu, atau koran, semuanya dalam satu buku besar.
Kalender dan pengingat
Kalender bersama dengan kategori berkode warna untuk tagihan, sekolah, kesehatan, dan acara keluarga menjaga setiap anggota rumah tangga tetap selaras.
Tugas dan catatan
Pelacak tugas ringan dan papan catatan bersama memungkinkan anggota keluarga menugaskan tugas dan menulis pesan singkat tanpa aplikasi tambahan.
Utilitas bawaan
Termasuk buku resep, pelacak kedaluwarsa, kompresor PDF, pemendek URL, generator QR, dan pengunduh media dalam satu PWA.
Desain Privasi
Tidak ada sistem akun, tidak ada telemetri, dan tidak ada ketergantungan cloud â€” semua data tetap berada di dalam VPS dan jaringan rumah Anda.
Jalankan HomeHub lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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