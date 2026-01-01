Diskon HomeHub hingga 69%

Deploy instan HomeHub

Dasbor keluarga tanpa login untuk catatan bersama, daftar belanja, tugas rumah, kalender, dan pengeluaran dalam satu PWA pribadi.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan HomeHub

Pilih paket VPS untuk HomeHub

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan HomeHub

HomeHub adalah utilitas keluarga sumber terbuka (open-source) yang di-host sendiri, yang mengubah server apa pun menjadi dasbor pribadi untuk setiap orang di rumah tangga Anda. Dirancang untuk penggunaan bersama di jaringan rumah, aplikasi ini hadir sebagai Aplikasi Web Progresif (Progressive Web App) tanpa login sehingga setiap anggota keluarga dapat membukanya di browser, menyimpannya ke layar utama mereka, dan segera mulai berkolaborasi pada catatan, daftar belanja, tugas rumah, dan kalender bersama.

Dengan meng-host HomeHub sendiri, data rumah tangga â€” pengeluaran, kebiasaan belanja, rutinitas keluarga, dan file yang diunggah â€” sepenuhnya tersimpan di VPS Anda sendiri, tanpa sinkronisasi cloud pihak ketiga, pelacakan, atau biaya per pengguna. Fitur dapat diaktifkan/dinonaktifkan secara individual melalui satu konfigurasi YAML, sehingga Anda hanya mengaktifkan fitur yang benar-benar digunakan keluarga Anda.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama HomeHub

Daftar belanja berbagi

Daftar belanja kolaboratif dengan saran cerdas berdasarkan riwayat belanja sebelumnya, sehingga seluruh keluarga dapat menambahkan barang saat habis.

Pelacak pengeluaran keluarga

Lacak pengeluaran rumah tangga dengan dukungan untuk tagihan berulang seperti langganan, utilitas, susu, atau koran, semuanya dalam satu buku besar.

Kalender dan pengingat

Kalender bersama dengan kategori berkode warna untuk tagihan, sekolah, kesehatan, dan acara keluarga menjaga setiap anggota rumah tangga tetap selaras.

Tugas dan catatan

Pelacak tugas ringan dan papan catatan bersama memungkinkan anggota keluarga menugaskan tugas dan menulis pesan singkat tanpa aplikasi tambahan.

Utilitas bawaan

Termasuk buku resep, pelacak kedaluwarsa, kompresor PDF, pemendek URL, generator QR, dan pengunduh media dalam satu PWA.

Desain Privasi

Tidak ada sistem akun, tidak ada telemetri, dan tidak ada ketergantungan cloud â€” semua data tetap berada di dalam VPS dan jaringan rumah Anda.

Jalankan HomeHub lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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