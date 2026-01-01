OrangeHRM adalah platform Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sumber terbuka penuh yang digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia. Ini mencakup seluruh siklus hidup SDM â€” mulai dari catatan karyawan dan manajemen cuti hingga tinjauan kinerja, alur rekrutmen, dan pelacakan waktu â€” dalam satu aplikasi yang di-hosting sendiri.

Meng-hosting OrangeHRM di VPS Anda sendiri menjaga semua data karyawan, informasi penggajian, dan catatan SDM di bawah kendali langsung Anda tanpa biaya SaaS per pengguna. Anda mendapatkan akses penuh ke database untuk pelaporan kustom dan integrasi, sambil mempertahankan kepemilikan penuh atas data tenaga kerja yang sensitif.