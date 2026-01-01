MongoDB adalah database dokumen open-source terkemuka yang menyimpan data dalam dokumen fleksibel mirip JSON, bukan tabel relasional yang kaku. Versi 4.4 menghadirkan platform siap produksi dengan transaksi multi-dokumen ACID, framework agregasi yang canggih, dan skalabilitas horizontal melalui sharding. Skema dinamisnya memungkinkan struktur data aplikasi berkembang tanpa migrasi yang rumit, menjadikannya sangat cocok untuk alur kerja pengembangan modern.

Menjalankan MongoDB di VPS Anda sendiri memberi Anda performa I/O khusus, kontrol konfigurasi penuh, dan biaya yang dapat diprediksi dibandingkan dengan layanan database cloud terkelola. Anda dapat menyetel alokasi memori, menerapkan strategi backup kustom, dan menghubungkan aplikasi apa pun menggunakan driver native yang tersedia untuk setiap bahasa pemrograman utama.