Deploy MongoDB 4 dalam instalasi sekali klik.
Database NoSQL berorientasi dokumen yang fleksibel untuk aplikasi modern dengan skema dinamis dan kueri yang canggih.
Pilih paket VPS untuk MongoDB 4
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MongoDB 4
MongoDB adalah database dokumen open-source terkemuka yang menyimpan data dalam dokumen fleksibel mirip JSON, bukan tabel relasional yang kaku. Versi 4.4 menghadirkan platform siap produksi dengan transaksi multi-dokumen ACID, framework agregasi yang canggih, dan skalabilitas horizontal melalui sharding. Skema dinamisnya memungkinkan struktur data aplikasi berkembang tanpa migrasi yang rumit, menjadikannya sangat cocok untuk alur kerja pengembangan modern.
Menjalankan MongoDB di VPS Anda sendiri memberi Anda performa I/O khusus, kontrol konfigurasi penuh, dan biaya yang dapat diprediksi dibandingkan dengan layanan database cloud terkelola. Anda dapat menyetel alokasi memori, menerapkan strategi backup kustom, dan menghubungkan aplikasi apa pun menggunakan driver native yang tersedia untuk setiap bahasa pemrograman utama.
Fitur utama MongoDB 4
Model data dokumen
Simpan data hierarkis dan bertingkat dalam satu dokumen, alih-alih menyebarkannya di beberapa tabel yang digabungkan, sehingga menyederhanakan kode aplikasi dan kueri.
ACID Transactions
Transaksi ACID multi-dokumen menjamin konsistensi data di seluruh koleksi, memenuhi persyaratan keandalan data keuangan dan bisnis yang penting.
Aggregation Framework
Proses agregasi berbasis pipeline yang canggih dan mentransformasi data di sisi server, memungkinkan analitik kompleks tanpa memindahkan data ke sistem terpisah.
Penskalaan Horizontal
Sharding bawaan mendistribusikan data di beberapa node secara otomatis, meningkatkan throughput tulis dan penyimpanan seiring pertumbuhan data Anda.
Rich Query Language
Mendukung pencarian teks lengkap, kueri geospasial, dan pemfilteran kompleks dengan indeks sekunder yang dioptimalkan untuk setiap pola akses.
Jalankan MongoDB 4 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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