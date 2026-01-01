MeTube adalah frontend berbasis browser untuk yt-dlp yang memungkinkan Anda mendownload video dari YouTube dan lebih dari 1.000 platform lainnya dari perangkat apa pun tanpa menginstal software. Aplikasi ini mendukung pilihan kualitas hingga 4K, ekstraksi audio saja ke MP3, pengunduhan playlist dan channel, serta antrean download real-time dengan pelacakan progres â€” semuanya dari interface yang bersih dan ramah seluler.

Self-hosting MeTube di VPS Anda berarti download berjalan dengan kecepatan pusat data, file disimpan di sisi server untuk pengambilan nanti, dan layanan tetap berfungsi meskipun platform berubah â€” independen dari ekstensi browser yang rusak atau alat download komersial yang membatasi kualitas dan memerlukan akun.