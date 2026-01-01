Deploy instan MeTube.
Interface web yang di-hosting sendiri untuk download video dari YouTube dan 1.000+ website lainnya melalui yt-dlp.
Pilih paket VPS untuk MeTube
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MeTube
MeTube adalah frontend berbasis browser untuk yt-dlp yang memungkinkan Anda mendownload video dari YouTube dan lebih dari 1.000 platform lainnya dari perangkat apa pun tanpa menginstal software. Aplikasi ini mendukung pilihan kualitas hingga 4K, ekstraksi audio saja ke MP3, pengunduhan playlist dan channel, serta antrean download real-time dengan pelacakan progres â€” semuanya dari interface yang bersih dan ramah seluler.
Self-hosting MeTube di VPS Anda berarti download berjalan dengan kecepatan pusat data, file disimpan di sisi server untuk pengambilan nanti, dan layanan tetap berfungsi meskipun platform berubah â€” independen dari ekstensi browser yang rusak atau alat download komersial yang membatasi kualitas dan memerlukan akun.
Fitur utama MeTube
1.000+ Situs yang didukung
Unduh dari YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud, dan lebih dari seribu platform video dan audio lainnya.
Kualitas Hingga 4K
Pilih resolusi dan format yang tepat yang Anda butuhkan, termasuk ekstraksi audio saja ke MP3 atau format lainnya.
Unduhan playlist
Antrekan seluruh playlist atau channel untuk pengunduhan massal dan biarkan server memprosesnya di latar belakang.
Akses Berbasis Browser
Tidak memerlukan perangkat lunak klien â€“ kelola unduhan dari ponsel, tablet, atau komputer mana pun menggunakan browser web.
Kecepatan unduh Pusat Data
Unduhan berjalan di VPS Anda dengan bandwidth server penuh, membebaskan perangkat lokal dan koneksi internet Anda.
Jalankan MeTube lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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