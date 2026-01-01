Deploy pgAdmin instan.
Platform administrasi dan pengembangan open-source untuk PostgreSQL â€” alat manajemen grafis paling populer untuk database Postgres.
Pilih paket VPS untuk pgAdmin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan pgAdmin
pgAdmin adalah platform administrasi dan pengembangan open-source yang paling populer dan kaya fitur untuk PostgreSQL, yang dikelola oleh komunitas PostgreSQL. Edisi webnya (pgAdmin 4) menyediakan antarmuka berbasis browser yang canggih untuk mengelola satu atau banyak server Postgres â€” desain skema, pengembangan query dengan autocomplete dan explain plan, backup dan restore, manajemen role dan grant, pemantauan replikasi, serta pencarian full-text di seluruh objek database.
Self-hosting pgAdmin di VPS Anda memberikan DBA dan developer konsol manajemen Postgres terpusat yang dapat diakses dari mana saja dengan browser, tanpa perlu menginstal aplikasi desktop. Hubungkan pgAdmin ke instance Postgres mana pun yang dapat dijangkau â€” container lokal, RDS atau Cloud SQL yang di-host di cloud, atau server Postgres jarak jauh â€” dan kelola semuanya dari satu UI web.
Fitur utama pgAdmin
Manajemen multi-server
Hubungkan dan kelola sejumlah server PostgreSQL dari satu antarmuka web, yang diatur ke dalam grup server dengan metadata berlabel.
Query Tool dengan autocomplete
Editor SQL berfitur lengkap dengan penyorotan sintaks, pelengkapan otomatis pada nama tabel dan kolom, riwayat kueri, dan visualisasi rencana EXPLAIN grafis.
Desainer skema
Jelajahi dan edit database, skema, tabel, tampilan, fungsi, urutan, dan indeks melalui navigator pohon dengan dialog klik-untuk-edit.
Diagram ERD
Buat diagram entitas-relasi interaktif dari skema yang sudah ada, atau rancang skema baru secara visual sebelum menerapkan perubahan ke database.
Backup dan pemulihan
Jalankan operasi pg_dump dan pg_restore langsung dari UI dengan opsi format, tingkat kompresi, dan pemilihan per tabel.
Manajemen peran dan hak akses
Buat peran secara visual, kelola keanggotaan grup, dan berikan atau cabut izin tingkat objek di seluruh database dan skema.
Jalankan pgAdmin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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