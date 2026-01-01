pgAdmin adalah platform administrasi dan pengembangan open-source yang paling populer dan kaya fitur untuk PostgreSQL, yang dikelola oleh komunitas PostgreSQL. Edisi webnya (pgAdmin 4) menyediakan antarmuka berbasis browser yang canggih untuk mengelola satu atau banyak server Postgres â€” desain skema, pengembangan query dengan autocomplete dan explain plan, backup dan restore, manajemen role dan grant, pemantauan replikasi, serta pencarian full-text di seluruh objek database.

Self-hosting pgAdmin di VPS Anda memberikan DBA dan developer konsol manajemen Postgres terpusat yang dapat diakses dari mana saja dengan browser, tanpa perlu menginstal aplikasi desktop. Hubungkan pgAdmin ke instance Postgres mana pun yang dapat dijangkau â€” container lokal, RDS atau Cloud SQL yang di-host di cloud, atau server Postgres jarak jauh â€” dan kelola semuanya dari satu UI web.