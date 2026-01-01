Diskon OxiCloud hingga 69%

Deploy instan OxiCloud

Penyimpanan cloud ringan yang dihosting sendiri, dibuat dengan Rust, dengan kompatibilitas klien desktop dan seluler Nextcloud.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan OxiCloud

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan OxiCloud

OxiCloud adalah platform penyimpanan cloud sumber terbuka yang ditulis dalam Rust, dirancang sebagai alternatif yang cepat dan efisien sumber daya untuk Nextcloud dan OwnCloud. Ini menyediakan unggah file, unduh, manajemen folder, berbagi, pencarian, sampah, dan pemutar musik bawaan â€” semuanya di-hosting sendiri dengan backend PostgreSQL. Runtime Rust menjaga memori idle jauh di bawah 100 MB, membuatnya praktis pada paket VPS di mana tumpukan berbasis PHP akan terlalu berat.

Meng-hosting sendiri OxiCloud menempatkan semua penyimpanan file pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa kuota, tanpa biaya langganan, dan tanpa akses pihak ketiga ke file Anda. Lapisan kompatibilitas Nextcloud opsional memungkinkan klien desktop dan seluler Nextcloud yang ada untuk terhubung tanpa konfigurasi ulang.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama OxiCloud

Dukungan klien Nextcloud

Lapisan kompatibilitas Nextcloud opsional memungkinkan klien sinkronisasi desktop dan seluler Nextcloud yang sudah ada untuk terhubung ke OxiCloud tanpa perlu menginstal ulang atau mengkonfigurasi ulang klien tersebut.

Penggunaan memori rendah

Runtime Rust + mimalloc menggunakan kurang dari 100 MB saat idle, membuat OxiCloud praktis pada paket VPS kecil di mana tumpukan penyimpanan cloud berbasis PHP akan menghabiskan RAM yang tersedia.

Tautan berbagi File

Buat tautan berbagi publik untuk file dan folder agar penerima eksternal dapat mengunduh konten tanpa membuat akun di server Anda.

Sampah dan pemulihan

File yang dihapus pindah ke tempat sampah alih-alih langsung dihapus, memberi Anda jendela pemulihan sebelum penghapusan permanen.

Pemutar musik bawaan

Streaming file audio langsung dari browser dengan dukungan playlist dan metadata trek â€“ tidak memerlukan server media atau plugin terpisah.

Jalankan OxiCloud lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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