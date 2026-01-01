Deploy instan OxiCloud
Penyimpanan cloud ringan yang dihosting sendiri, dibuat dengan Rust, dengan kompatibilitas klien desktop dan seluler Nextcloud.
Pilih paket VPS untuk OxiCloud
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OxiCloud
OxiCloud adalah platform penyimpanan cloud sumber terbuka yang ditulis dalam Rust, dirancang sebagai alternatif yang cepat dan efisien sumber daya untuk Nextcloud dan OwnCloud. Ini menyediakan unggah file, unduh, manajemen folder, berbagi, pencarian, sampah, dan pemutar musik bawaan â€” semuanya di-hosting sendiri dengan backend PostgreSQL. Runtime Rust menjaga memori idle jauh di bawah 100 MB, membuatnya praktis pada paket VPS di mana tumpukan berbasis PHP akan terlalu berat.
Meng-hosting sendiri OxiCloud menempatkan semua penyimpanan file pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa kuota, tanpa biaya langganan, dan tanpa akses pihak ketiga ke file Anda. Lapisan kompatibilitas Nextcloud opsional memungkinkan klien desktop dan seluler Nextcloud yang ada untuk terhubung tanpa konfigurasi ulang.
Fitur utama OxiCloud
Dukungan klien Nextcloud
Lapisan kompatibilitas Nextcloud opsional memungkinkan klien sinkronisasi desktop dan seluler Nextcloud yang sudah ada untuk terhubung ke OxiCloud tanpa perlu menginstal ulang atau mengkonfigurasi ulang klien tersebut.
Penggunaan memori rendah
Runtime Rust + mimalloc menggunakan kurang dari 100 MB saat idle, membuat OxiCloud praktis pada paket VPS kecil di mana tumpukan penyimpanan cloud berbasis PHP akan menghabiskan RAM yang tersedia.
Tautan berbagi File
Buat tautan berbagi publik untuk file dan folder agar penerima eksternal dapat mengunduh konten tanpa membuat akun di server Anda.
Sampah dan pemulihan
File yang dihapus pindah ke tempat sampah alih-alih langsung dihapus, memberi Anda jendela pemulihan sebelum penghapusan permanen.
Pemutar musik bawaan
Streaming file audio langsung dari browser dengan dukungan playlist dan metadata trek â€“ tidak memerlukan server media atau plugin terpisah.
Jalankan OxiCloud lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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