OxiCloud adalah platform penyimpanan cloud sumber terbuka yang ditulis dalam Rust, dirancang sebagai alternatif yang cepat dan efisien sumber daya untuk Nextcloud dan OwnCloud. Ini menyediakan unggah file, unduh, manajemen folder, berbagi, pencarian, sampah, dan pemutar musik bawaan â€” semuanya di-hosting sendiri dengan backend PostgreSQL. Runtime Rust menjaga memori idle jauh di bawah 100 MB, membuatnya praktis pada paket VPS di mana tumpukan berbasis PHP akan terlalu berat.

Meng-hosting sendiri OxiCloud menempatkan semua penyimpanan file pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa kuota, tanpa biaya langganan, dan tanpa akses pihak ketiga ke file Anda. Lapisan kompatibilitas Nextcloud opsional memungkinkan klien desktop dan seluler Nextcloud yang ada untuk terhubung tanpa konfigurasi ulang.