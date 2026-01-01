QloApps adalah platform bisnis hotel sumber terbuka gratis yang menggabungkan Sistem Manajemen Properti, mesin booking langsung, dan website hotel untuk pelanggan dalam satu instalasi. Pengelola hotel dapat mengelola inventaris kamar, tarif, pajak, dan reservasi dari satu dashboard sambil menerima booking langsung di situs mereka sendiri tanpa membayar komisi ke portal pihak ketiga.

Self-hosting QloApps di VPS Anda sendiri menjaga data tamu, catatan pembayaran, dan riwayat reservasi di bawah kendali penuh Anda, menghilangkan biaya per booking yang umum pada layanan reservasi yang di-hosting, dan memungkinkan Anda menyesuaikan alur booking, tema, dan back-office agar sesuai dengan cara properti Anda beroperasi.