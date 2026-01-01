Deploy instan QloApps
Sistem manajemen dan reservasi hotel open-source dengan sistem manajemen properti, mesin pemesanan, dan website hotel.
Pilih paket VPS untuk QloApps
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan QloApps
QloApps adalah platform bisnis hotel sumber terbuka gratis yang menggabungkan Sistem Manajemen Properti, mesin booking langsung, dan website hotel untuk pelanggan dalam satu instalasi. Pengelola hotel dapat mengelola inventaris kamar, tarif, pajak, dan reservasi dari satu dashboard sambil menerima booking langsung di situs mereka sendiri tanpa membayar komisi ke portal pihak ketiga.
Self-hosting QloApps di VPS Anda sendiri menjaga data tamu, catatan pembayaran, dan riwayat reservasi di bawah kendali penuh Anda, menghilangkan biaya per booking yang umum pada layanan reservasi yang di-hosting, dan memungkinkan Anda menyesuaikan alur booking, tema, dan back-office agar sesuai dengan cara properti Anda beroperasi.
Fitur utama QloApps
Mesin Pemesanan Langsung
Terima reservasi langsung di website hotel Anda dengan ketersediaan real-time, paket harga, dan konfirmasi instan â€“ tanpa komisi ke portal pihak ketiga.
Manajemen Properti
Kelola kamar, jenis kamar, paket harga, harga musiman, pajak, dan inventaris dari satu back office yang dibangun berdasarkan alur kerja hotel yang sebenarnya.
Dukungan multi-hotel
Kelola beberapa properti dari satu instalasi dengan kamar per hotel, tarif, izin staf, dan pelaporan terkonsolidasi di seluruh grup.
Website hotel bawaan
Luncurkan website hotel yang berorientasi pelanggan dengan daftar kamar, galeri, ulasan, dan halaman kontak secara siap pakai â€” tanpa CMS terpisah untuk dikelola.
Modul dan add-on
Perluas alur pemesanan dengan gateway pembayaran, pengelola saluran, dan modul pemasaran dari marketplace QloApps tanpa memodifikasi kode inti.
Multibahasa dan mata uang
Layani tamu internasional dengan dukungan multibahasa dan multikurensi asli, yang dapat dikonfigurasi per pasar dari dashboard admin.
Jalankan QloApps lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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