ServerStatus adalah sistem pemantauan multi-server open-source yang mengumpulkan metrik CPU, memori, disk, dan jaringan dari sejumlah mesin jarak jauh dan menyajikannya dalam satu dasbor web real-time. Setiap server yang dipantau menjalankan agen klien ringan yang melaporkan kembali ke server ServerStatus pusat, sehingga memudahkan Anda untuk mendapatkan tampilan terpadu dari seluruh infrastruktur Anda tanpa menerapkan tumpukan observabilitas yang berat.

Self-hosting ServerStatus di VPS Anda sendiri menjaga semua metrik infrastruktur tetap pribadi dan di bawah kendali Anda. Dasbor web diperbarui secara langsung dan tidak memerlukan database, tidak ada pipeline konfigurasi yang kompleks, dan tidak ada dependensi eksternal â€“ hanya satu container dan file konfigurasi yang mencantumkan server Anda.