Deploy instan ServerStatus.
Dasbor pemantauan multi-server yang ringan yang mengumpulkan metrik real-time dari semua server Anda dalam satu tampilan.
Pilih paket VPS untuk ServerStatus
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ServerStatus
ServerStatus adalah sistem pemantauan multi-server open-source yang mengumpulkan metrik CPU, memori, disk, dan jaringan dari sejumlah mesin jarak jauh dan menyajikannya dalam satu dasbor web real-time. Setiap server yang dipantau menjalankan agen klien ringan yang melaporkan kembali ke server ServerStatus pusat, sehingga memudahkan Anda untuk mendapatkan tampilan terpadu dari seluruh infrastruktur Anda tanpa menerapkan tumpukan observabilitas yang berat.
Self-hosting ServerStatus di VPS Anda sendiri menjaga semua metrik infrastruktur tetap pribadi dan di bawah kendali Anda. Dasbor web diperbarui secara langsung dan tidak memerlukan database, tidak ada pipeline konfigurasi yang kompleks, dan tidak ada dependensi eksternal â€“ hanya satu container dan file konfigurasi yang mencantumkan server Anda.
Fitur utama ServerStatus
Agregasi multi-server
Kumpulkan dan tampilkan metrik dari server jarak jauh tanpa batas dalam satu dasbor terpusat tanpa instalasi terpisah per server.
Dasbor real-time
Antarmuka web yang diperbarui secara langsung menampilkan beban CPU, penggunaan memori, ruang disk, dan throughput jaringan untuk setiap host yang dipantau secara sekilas.
Agen klien ringan
Server jarak jauh menjalankan klien Python atau shell minimal yang melaporkan metrik melalui koneksi TCP sederhana, dengan beban sumber daya yang hampir nol.
Peringatan Watchdog
Definisikan aturan peringatan berbasis ekspresi untuk kondisi CPU, memori, dan jaringan, serta mengirimkan notifikasi melalui callback webhook yang dapat dikonfigurasi.
Website dan SSL monitoring
Pantau endpoint HTTP/HTTPS dan kedaluwarsa sertifikat SSL bersamaan dengan metrik server di dasbor yang sama.
Jalankan ServerStatus lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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