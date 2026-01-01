TubeArchivist adalah platform arsip YouTube mandiri yang menempatkan koleksi video Anda di bawah kendali Anda sendiri. Ini berlangganan channel, mengunduh video secara otomatis melalui yt-dlp, dan mengindeks semuanya dengan Elasticsearch sehingga Anda dapat mencari di seluruh judul, deskripsi, subtitle, dan komentar. Video disajikan melalui pemutar web bawaan dengan riwayat tontonan dan pelacakan progres â€” tidak perlu akun YouTube atau koneksi internet setelah diunduh.

Tidak seperti alat pengunduh sekali pakai, TubeArchivist berjalan terus-menerus di latar belakang. Ini menyimpan metadata, thumbnail, subtitle, dan komentar di samping setiap file video, dan terintegrasi dengan Jellyfin dan Plex untuk pengguna server media yang ingin arsip mereka bersama konten lainnya.