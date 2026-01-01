Diskon TubeArchivist hingga 69%

Deploy instan TubeArchivist.

Pengarsip YouTube yang di-hosting sendiri yang mengunduh, mengindeks, dan mengalirkan koleksi video Anda dari server Anda sendiri.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp155.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan TubeArchivist.

Pilih paket VPS untuk TubeArchivist

TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan TubeArchivist

TubeArchivist adalah platform arsip YouTube mandiri yang menempatkan koleksi video Anda di bawah kendali Anda sendiri. Ini berlangganan channel, mengunduh video secara otomatis melalui yt-dlp, dan mengindeks semuanya dengan Elasticsearch sehingga Anda dapat mencari di seluruh judul, deskripsi, subtitle, dan komentar. Video disajikan melalui pemutar web bawaan dengan riwayat tontonan dan pelacakan progres â€” tidak perlu akun YouTube atau koneksi internet setelah diunduh.

Tidak seperti alat pengunduh sekali pakai, TubeArchivist berjalan terus-menerus di latar belakang. Ini menyimpan metadata, thumbnail, subtitle, dan komentar di samping setiap file video, dan terintegrasi dengan Jellyfin dan Plex untuk pengguna server media yang ingin arsip mereka bersama konten lainnya.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama TubeArchivist

Langganan saluran

Berlangganan ke saluran YouTube dan secara otomatis mengunduh unggahan baru sesuai jadwal, menjaga arsip Anda tetap terbaru tanpa intervensi manual.

Pencarian teks lengkap

Elasticsearch mengindeks judul video, deskripsi, subtitle, dan komentar sehingga Anda dapat langsung menemukan video apa pun di seluruh pustaka Anda berdasarkan kata kunci.

Integrasi SponsorBlock

Secara otomatis melewati segmen sponsor, intro, outro, dan konten pengisi selama pemutaran menggunakan data SponsorBlock yang bersumber dari komunitas.

Ekspor Jellyfin dan Plex

Plugin pendamping untuk Jellyfin dan Plex memungkinkan Anda menjelajahi perpustakaan TubeArchivist Anda langsung di dalam server media Anda yang sudah ada.

Pengarsipan Subjudul

Mengunduh dan mengindeks subtitle untuk setiap video yang diarsipkan, memungkinkan pencarian kata kunci dalam konten lisan di seluruh koleksi Anda.

Pengarsipan komentar

Secara opsional mengarsipkan seluruh utas komentar untuk setiap video bersama dengan file media, menjaga konteks komunitas yang mungkin dihapus oleh YouTube.

Jalankan TubeArchivist lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Coba sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

Coba sekarang

Deploy lebih banyak aplikasi

Immich

Immich

Immich adalah solusi manajemen foto dan video mandiri berkinerja tinggi

Deploy
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Streaming perpustakaan musik pribadi melalui server API yang kompatibel dengan Subsonic

Deploy
AllTube

AllTube

Interface web untuk download video dari YouTube dan website lain

Deploy
Lihat semua aplikasi

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.