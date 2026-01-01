Deploy instan TubeArchivist.
Pengarsip YouTube yang di-hosting sendiri yang mengunduh, mengindeks, dan mengalirkan koleksi video Anda dari server Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk TubeArchivist
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TubeArchivist
TubeArchivist adalah platform arsip YouTube mandiri yang menempatkan koleksi video Anda di bawah kendali Anda sendiri. Ini berlangganan channel, mengunduh video secara otomatis melalui yt-dlp, dan mengindeks semuanya dengan Elasticsearch sehingga Anda dapat mencari di seluruh judul, deskripsi, subtitle, dan komentar. Video disajikan melalui pemutar web bawaan dengan riwayat tontonan dan pelacakan progres â€” tidak perlu akun YouTube atau koneksi internet setelah diunduh.
Tidak seperti alat pengunduh sekali pakai, TubeArchivist berjalan terus-menerus di latar belakang. Ini menyimpan metadata, thumbnail, subtitle, dan komentar di samping setiap file video, dan terintegrasi dengan Jellyfin dan Plex untuk pengguna server media yang ingin arsip mereka bersama konten lainnya.
Fitur utama TubeArchivist
Langganan saluran
Berlangganan ke saluran YouTube dan secara otomatis mengunduh unggahan baru sesuai jadwal, menjaga arsip Anda tetap terbaru tanpa intervensi manual.
Pencarian teks lengkap
Elasticsearch mengindeks judul video, deskripsi, subtitle, dan komentar sehingga Anda dapat langsung menemukan video apa pun di seluruh pustaka Anda berdasarkan kata kunci.
Integrasi SponsorBlock
Secara otomatis melewati segmen sponsor, intro, outro, dan konten pengisi selama pemutaran menggunakan data SponsorBlock yang bersumber dari komunitas.
Ekspor Jellyfin dan Plex
Plugin pendamping untuk Jellyfin dan Plex memungkinkan Anda menjelajahi perpustakaan TubeArchivist Anda langsung di dalam server media Anda yang sudah ada.
Pengarsipan Subjudul
Mengunduh dan mengindeks subtitle untuk setiap video yang diarsipkan, memungkinkan pencarian kata kunci dalam konten lisan di seluruh koleksi Anda.
Pengarsipan komentar
Secara opsional mengarsipkan seluruh utas komentar untuk setiap video bersama dengan file media, menjaga konteks komunitas yang mungkin dihapus oleh YouTube.
Jalankan TubeArchivist lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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