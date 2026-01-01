Diskon Xibo CMS hingga 69%

Deploy Xibo CMS instan.

CMS digital signage open-source untuk menjadwalkan tata letak dan media di seluruh jaringan tampilan dari satu server pusat.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Xibo CMS instan.

Pilih paket VPS untuk Xibo CMS

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Xibo CMS

Xibo CMS adalah platform digital signage open-source yang matang dan sepenuhnya digunakan untuk mendesain tata letak, mengatur pustaka media, dan menjadwalkan konten di seluruh armada tampilan â€” mulai dari satu layar lobi hingga ribuan titik akhir di seluruh negeri. CMS ini menangani pengguna, izin, kampanye, penjadwalan harian (dayparting), dan pelaporan bukti tayang (proof-of-play), sementara Xibo Player ringan yang berjalan di Android, webOS, Tizen, Linux, atau Windows menampilkan konten di layar.

Self-hosting Xibo CMS di VPS Anda menjaga jadwal, analitik audiens, dan aset media di bawah kendali Anda tanpa biaya SaaS per tampilan. Template ini menyertakan CMS dengan MySQL, XMR message relay untuk kontrol player secara real-time, Memcached untuk caching, dan QuickChart untuk grafik tersemat â€” semuanya terhubung dan terekspos melalui Traefik reverse proxy yang sudah terinstal dengan HTTPS otomatis.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Xibo CMS

Layout desainer

Bangun tata letak multi-zona yang memadukan gambar, video, halaman web, RSS, ticker, dan widget menggunakan editor visual drag-and-drop di browser.

Penjadwalan dan pembagian waktu harian

Jadwalkan kampanye berdasarkan rentang tanggal, waktu dalam sehari, hari dalam seminggu, pengulangan, atau prioritas â€” termasuk pemutaran berbasis lokasi dan yang dipicu peristiwa.

Manajemen grup tampilan

Atur ratusan atau ribuan layar ke dalam grup dan tag, lalu terapkan jadwal yang berbeda ke setiap segmen dari satu konsol pusat.

Kendali pemain real-time

Relai pesan XMR yang disertakan mengirimkan perubahan tata letak, permintaan tangkapan layar, dan perintah ke pemain yang terhubung segera setelah Anda memublikasikan.

Pelaporan bukti tayang

Rekam statistik pemutaran per-tampilan untuk kepatuhan dan rekonsiliasi iklan, dengan laporan yang dapat diekspor sebagai CSV atau ditampilkan sebagai grafik.

Pemain lintas platform

Pasangkan CMS dengan Xibo Player gratis atau berlisensi di Android, webOS, Tizen, Linux, dan Windows untuk mengoperasikan hampir semua perangkat keras signage.

Jalankan Xibo CMS lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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