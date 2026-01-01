Deploy Xibo CMS instan.
CMS digital signage open-source untuk menjadwalkan tata letak dan media di seluruh jaringan tampilan dari satu server pusat.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Xibo CMS
Xibo CMS adalah platform digital signage open-source yang matang dan sepenuhnya digunakan untuk mendesain tata letak, mengatur pustaka media, dan menjadwalkan konten di seluruh armada tampilan â€” mulai dari satu layar lobi hingga ribuan titik akhir di seluruh negeri. CMS ini menangani pengguna, izin, kampanye, penjadwalan harian (dayparting), dan pelaporan bukti tayang (proof-of-play), sementara Xibo Player ringan yang berjalan di Android, webOS, Tizen, Linux, atau Windows menampilkan konten di layar.
Self-hosting Xibo CMS di VPS Anda menjaga jadwal, analitik audiens, dan aset media di bawah kendali Anda tanpa biaya SaaS per tampilan. Template ini menyertakan CMS dengan MySQL, XMR message relay untuk kontrol player secara real-time, Memcached untuk caching, dan QuickChart untuk grafik tersemat â€” semuanya terhubung dan terekspos melalui Traefik reverse proxy yang sudah terinstal dengan HTTPS otomatis.
Fitur utama Xibo CMS
Layout desainer
Bangun tata letak multi-zona yang memadukan gambar, video, halaman web, RSS, ticker, dan widget menggunakan editor visual drag-and-drop di browser.
Penjadwalan dan pembagian waktu harian
Jadwalkan kampanye berdasarkan rentang tanggal, waktu dalam sehari, hari dalam seminggu, pengulangan, atau prioritas â€” termasuk pemutaran berbasis lokasi dan yang dipicu peristiwa.
Manajemen grup tampilan
Atur ratusan atau ribuan layar ke dalam grup dan tag, lalu terapkan jadwal yang berbeda ke setiap segmen dari satu konsol pusat.
Kendali pemain real-time
Relai pesan XMR yang disertakan mengirimkan perubahan tata letak, permintaan tangkapan layar, dan perintah ke pemain yang terhubung segera setelah Anda memublikasikan.
Pelaporan bukti tayang
Rekam statistik pemutaran per-tampilan untuk kepatuhan dan rekonsiliasi iklan, dengan laporan yang dapat diekspor sebagai CSV atau ditampilkan sebagai grafik.
Pemain lintas platform
Pasangkan CMS dengan Xibo Player gratis atau berlisensi di Android, webOS, Tizen, Linux, dan Windows untuk mengoperasikan hampir semua perangkat keras signage.
Jalankan Xibo CMS lebih mudah di Hostinger
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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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