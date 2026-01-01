Xibo CMS adalah platform digital signage open-source yang matang dan sepenuhnya digunakan untuk mendesain tata letak, mengatur pustaka media, dan menjadwalkan konten di seluruh armada tampilan â€” mulai dari satu layar lobi hingga ribuan titik akhir di seluruh negeri. CMS ini menangani pengguna, izin, kampanye, penjadwalan harian (dayparting), dan pelaporan bukti tayang (proof-of-play), sementara Xibo Player ringan yang berjalan di Android, webOS, Tizen, Linux, atau Windows menampilkan konten di layar.

Self-hosting Xibo CMS di VPS Anda menjaga jadwal, analitik audiens, dan aset media di bawah kendali Anda tanpa biaya SaaS per tampilan. Template ini menyertakan CMS dengan MySQL, XMR message relay untuk kontrol player secara real-time, Memcached untuk caching, dan QuickChart untuk grafik tersemat â€” semuanya terhubung dan terekspos melalui Traefik reverse proxy yang sudah terinstal dengan HTTPS otomatis.