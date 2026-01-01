Dkron adalah sistem penjadwalan tugas terdistribusi open-source yang ditulis dalam Go yang menggantikan cron tradisional dengan alternatif yang toleran terhadap kesalahan dan sadar klaster. Tidak seperti cron single-host, Dkron menggunakan protokol konsensus Raft dan lapisan keanggotaan berbasis gossip sehingga tugas tetap berjalan bahkan ketika node individual gagal, menghilangkan titik kegagalan tunggal yang mengganggu crontab klasik.

Self-hosting Dkron di VPS Anda sendiri menjaga jadwal, riwayat eksekusi, dan payload tugas di bawah kendali Anda sambil mengekspos web UI bawaan, REST API, dan eksekutor HTTP/shell untuk menjalankan skrip, webhook, dan perintah eksternal. Mesin penyimpanan yang dibundel menghilangkan kebutuhan akan database eksternal apa pun, menjadikan deployment sebagai satu container dengan volume data persisten untuk status Raft dan riwayat tugas.