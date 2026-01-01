Deploy instan Dkron.
Penjadwal tugas terdistribusi dan toleran terhadap kesalahan dengan UI web dan pengelompokan bawaan untuk beban kerja cron yang sangat andal.
Pilih paket VPS untuk Dkron
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dkron
Dkron adalah sistem penjadwalan tugas terdistribusi open-source yang ditulis dalam Go yang menggantikan cron tradisional dengan alternatif yang toleran terhadap kesalahan dan sadar klaster. Tidak seperti cron single-host, Dkron menggunakan protokol konsensus Raft dan lapisan keanggotaan berbasis gossip sehingga tugas tetap berjalan bahkan ketika node individual gagal, menghilangkan titik kegagalan tunggal yang mengganggu crontab klasik.
Self-hosting Dkron di VPS Anda sendiri menjaga jadwal, riwayat eksekusi, dan payload tugas di bawah kendali Anda sambil mengekspos web UI bawaan, REST API, dan eksekutor HTTP/shell untuk menjalankan skrip, webhook, dan perintah eksternal. Mesin penyimpanan yang dibundel menghilangkan kebutuhan akan database eksternal apa pun, menjadikan deployment sebagai satu container dengan volume data persisten untuk status Raft dan riwayat tugas.
Fitur utama Dkron
Penjadwalan toleransi kesalahan
Konsensus berbasis Raft menjaga cron job Anda tetap berjalan melalui kegagalan node, restart, dan masalah jaringan tanpa intervensi manual.
Web UI bawaan
Kelola tugas, periksa riwayat eksekusi, dan picu jalankan dari antarmuka browser yang bersih tanpa menulis file crontab secara manual.
REST API dan webhooks
Buat, perbarui, dan picu pekerjaan secara terprogram dari pipeline CI, skrip, atau sistem eksternal melalui API HTTP berversi.
Eksekutor modular
Jalankan shell commands, HTTP requests, gRPC calls, atau NATS messages sebagai pekerjaan terjadwal menggunakan plugin executor bawaan.
Mesin penyimpanan bawaan
Penyimpanan berbasis BoltDB dikirimkan bersama biner, menghilangkan kebutuhan akan database eksternal seperti etcd, Consul, atau PostgreSQL.
Arsitektur siap cluster
Mulai sebagai satu node dan lakukan penskalaan horizontal dengan menambahkan server dan agen tambahan seiring bertambahnya beban kerja Anda.
Jalankan Dkron lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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