MediaGo adalah pengunduh video sumber terbuka yang menggabungkan UI berbasis browser dengan mesin yang teruji seperti yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE, dan BBDown. Ini mendeteksi dan menyimpan aliran dari daftar putar M3U8 dan HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, dan lebih dari seribu situs lain yang didukung, kemudian mengonversi hasilnya ke format atau kualitas apa pun tanpa langkah ffmpeg terpisah.

Menjalankan MediaGo di VPS Anda sendiri berarti unduhan terjadi di server yang cepat dan selalu aktif daripada di laptop Anda, dan file tetap berada di penyimpanan yang Anda kendalikan. Ekstensi browser pendamping dan API HTTP memungkinkan Anda mengirim tautan dari perangkat apa pun ke antrean yang sama, dengan manajemen tugas, progres, dan riwayat yang ditampilkan melalui dasbor web yang bersih.