Deploy MediaGo instan.
Pengendus dan pengunduh video mandiri yang mengambil M3U8, HLS, YouTube, Bilibili, dan 1000+ situs lainnya.
Pilih paket VPS untuk MediaGo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MediaGo
MediaGo adalah pengunduh video sumber terbuka yang menggabungkan UI berbasis browser dengan mesin yang teruji seperti yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE, dan BBDown. Ini mendeteksi dan menyimpan aliran dari daftar putar M3U8 dan HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, dan lebih dari seribu situs lain yang didukung, kemudian mengonversi hasilnya ke format atau kualitas apa pun tanpa langkah ffmpeg terpisah.
Menjalankan MediaGo di VPS Anda sendiri berarti unduhan terjadi di server yang cepat dan selalu aktif daripada di laptop Anda, dan file tetap berada di penyimpanan yang Anda kendalikan. Ekstensi browser pendamping dan API HTTP memungkinkan Anda mengirim tautan dari perangkat apa pun ke antrean yang sama, dengan manajemen tugas, progres, dan riwayat yang ditampilkan melalui dasbor web yang bersih.
Fitur utama MediaGo
M3U8 dan HLS sniffer
Deteksi dan unduh streaming tersegmentasi dari halaman web mana pun, termasuk rekaman langsung bebas DRM dan playlist sesuai permintaan.
engine yt-dlp
Dukungan yt-dlp yang dibundel mengambil video dari YouTube, Twitter, Instagram, Reddit, dan lebih dari seribu situs lain yang didukung siap pakai.
Pengunduh Bilibili
Integrasi BBDown native mengambil video Bilibili, danmaku, subtitle, dan trek audio berkualitas tinggi yang tidak tersedia bagi sebagian besar pengunduh generik.
Ekstensi Browser
Ekstensi pendamping Chrome dan Firefox mendeteksi video di halaman mana pun dan mengantrekannya di server Anda dengan sekali klik.
Konversi format dalam aplikasi
Konversi unduhan yang sudah selesai ke format atau kualitas lain dengan pipeline ffmpeg yang dibundel tanpa meninggalkan dashboard.
HTTP API dan automasi
API REST Lengkap memungkinkan skrip, asisten AI, dan alat pihak ketiga untuk membuat tugas, memeriksa progres, dan mengelola antrean unduhan.
Jalankan MediaGo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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