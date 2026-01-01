GitIngest menjembatani codebase tradisional dan alur kerja pengembangan berbasis AI dengan mengubah seluruh repository Git menjadi teks terstruktur yang efisien token yang dapat diproses secara efektif oleh model bahasa. Ini mengekstrak kode dengan format cerdas, mematuhi pola gitignore, dan menyediakan estimasi jumlah token sehingga developer dapat merencanakan biaya API sebelum mengirimkan ekstrak besar.

Self-hosting GitIngest memastikan kode sumber proprietary tidak pernah melewati server eksternal. Tidak seperti layanan publik, instance Anda sendiri tidak memberlakukan batasan rate limit, memungkinkan pemrosesan repository tanpa batas untuk tim dengan kebutuhan pengembangan berbasis AI yang intensif.