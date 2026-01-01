Deploy GitIngest instan.
Alat pengembang yang mengubah repositori Git menjadi format teks yang dioptimalkan, siap untuk analisis AI dan LLM.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GitIngest
GitIngest menjembatani codebase tradisional dan alur kerja pengembangan berbasis AI dengan mengubah seluruh repository Git menjadi teks terstruktur yang efisien token yang dapat diproses secara efektif oleh model bahasa. Ini mengekstrak kode dengan format cerdas, mematuhi pola gitignore, dan menyediakan estimasi jumlah token sehingga developer dapat merencanakan biaya API sebelum mengirimkan ekstrak besar.
Self-hosting GitIngest memastikan kode sumber proprietary tidak pernah melewati server eksternal. Tidak seperti layanan publik, instance Anda sendiri tidak memberlakukan batasan rate limit, memungkinkan pemrosesan repository tanpa batas untuk tim dengan kebutuhan pengembangan berbasis AI yang intensif.
Fitur utama GitIngest
Konversi Repositori ke LLM
Mengubah seluruh repositori Git menjadi teks terstruktur yang dioptimalkan untuk model bahasa, mempertahankan konteks kode tanpa salin-tempel manual.
Estimasi jumlah token
Menampilkan jumlah token dan statistik ukuran ekstrak sebelum Anda mengirimkan ke API LLM, membantu memperkirakan biaya di awal.
Dukungan repositori pribadi
Integrasi token akses pribadi GitHub memungkinkan pemrosesan repositori pribadi dan berpemilik yang aman.
Ekstraksi selektif
Ekstrak direktori atau modul tertentu untuk analisis AI yang terfokus daripada mengirimkan seluruh basis kode yang besar.
Penyaringan cerdas
Secara otomatis mengecualikan file biner dan mengikuti pola gitignore untuk menghasilkan output teks yang bersih dan relevan.
Jalankan GitIngest lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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