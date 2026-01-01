Diskon Aptabase hingga 69%

Deploy instan Aptabase

Platform analitik open-source yang mengutamakan privasi untuk aplikasi seluler, desktop, dan web dengan integrasi SDK yang ringan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp155.900 /bln
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Deploy instan Aptabase

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TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Aptabase

Aptabase adalah platform analitik sumber terbuka yang mengutamakan privasi, dibangun untuk pengembang aplikasi seluler, desktop, dan web. Tidak seperti alat analitik situs web yang melacak tampilan halaman, Aptabase berfokus pada pelacakan peristiwa berbasis SDK — pengembang menginstrumentasikan aplikasi mereka dengan SDK ringan untuk Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, dan lainnya untuk menangkap peristiwa bernama dengan properti opsional. Hasilnya adalah dasbor bersinyal tinggi yang menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan pengguna di dalam aplikasi Anda, tanpa cookie, sidik jari digital, atau pelacakan lintas situs.

Self-hosting Aptabase di VPS menjaga semua data analitik tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, membuat kepatuhan GDPR menjadi mudah dan menghilangkan harga per peristiwa yang dibebankan penyedia analitik cloud seiring dengan pertumbuhan penggunaan.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Aptabase

Pelacakan event SDK

Integrasikan aplikasi Anda dengan satu panggilan SDK untuk melacak peristiwa dan properti bernama di semua platform tanpa pengaturan yang rumit.

Privasi berdasarkan desain

Tanpa cookie, tanpa pelacakan sidik jari, dan tanpa pelacakan lintas situs – sepenuhnya sesuai dengan GDPR dan peraturan privasi secara bawaan.

SDK Multi-platform

SDK resmi untuk Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, dan lainnya mencakup setiap platform pengembangan aplikasi utama.

Dashboard real-time

Lihat peristiwa dan aktivitas pengguna secara langsung melalui dashboard yang bersih dan minimalis, yang menampilkan hal-hal penting tanpa gangguan.

Kendali penuh atas data

Semua data analitik tetap berada di VPS Anda — tanpa ketergantungan vendor, tanpa harga per acara, dan tanpa platform pihak ketiga yang menerima data pengguna Anda.

Jalankan Aptabase lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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