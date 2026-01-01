Aptabase adalah platform analitik sumber terbuka yang mengutamakan privasi, dibangun untuk pengembang aplikasi seluler, desktop, dan web. Tidak seperti alat analitik situs web yang melacak tampilan halaman, Aptabase berfokus pada pelacakan peristiwa berbasis SDK — pengembang menginstrumentasikan aplikasi mereka dengan SDK ringan untuk Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, dan lainnya untuk menangkap peristiwa bernama dengan properti opsional. Hasilnya adalah dasbor bersinyal tinggi yang menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan pengguna di dalam aplikasi Anda, tanpa cookie, sidik jari digital, atau pelacakan lintas situs.

Self-hosting Aptabase di VPS menjaga semua data analitik tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, membuat kepatuhan GDPR menjadi mudah dan menghilangkan harga per peristiwa yang dibebankan penyedia analitik cloud seiring dengan pertumbuhan penggunaan.