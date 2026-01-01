Deploy instan Aptabase
Platform analitik open-source yang mengutamakan privasi untuk aplikasi seluler, desktop, dan web dengan integrasi SDK yang ringan.
Pilih paket VPS untuk Aptabase
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Aptabase
Aptabase adalah platform analitik sumber terbuka yang mengutamakan privasi, dibangun untuk pengembang aplikasi seluler, desktop, dan web. Tidak seperti alat analitik situs web yang melacak tampilan halaman, Aptabase berfokus pada pelacakan peristiwa berbasis SDK — pengembang menginstrumentasikan aplikasi mereka dengan SDK ringan untuk Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, dan lainnya untuk menangkap peristiwa bernama dengan properti opsional. Hasilnya adalah dasbor bersinyal tinggi yang menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan pengguna di dalam aplikasi Anda, tanpa cookie, sidik jari digital, atau pelacakan lintas situs.
Self-hosting Aptabase di VPS menjaga semua data analitik tetap berada di infrastruktur Anda sendiri, membuat kepatuhan GDPR menjadi mudah dan menghilangkan harga per peristiwa yang dibebankan penyedia analitik cloud seiring dengan pertumbuhan penggunaan.
Fitur utama Aptabase
Pelacakan event SDK
Integrasikan aplikasi Anda dengan satu panggilan SDK untuk melacak peristiwa dan properti bernama di semua platform tanpa pengaturan yang rumit.
Privasi berdasarkan desain
Tanpa cookie, tanpa pelacakan sidik jari, dan tanpa pelacakan lintas situs – sepenuhnya sesuai dengan GDPR dan peraturan privasi secara bawaan.
SDK Multi-platform
SDK resmi untuk Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, dan lainnya mencakup setiap platform pengembangan aplikasi utama.
Dashboard real-time
Lihat peristiwa dan aktivitas pengguna secara langsung melalui dashboard yang bersih dan minimalis, yang menampilkan hal-hal penting tanpa gangguan.
Kendali penuh atas data
Semua data analitik tetap berada di VPS Anda — tanpa ketergantungan vendor, tanpa harga per acara, dan tanpa platform pihak ketiga yang menerima data pengguna Anda.
Jalankan Aptabase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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