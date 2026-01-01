Donetick adalah aplikasi manajemen tugas yang dihosting sendiri, dirancang khusus untuk ruang hidup bersama dan kelompok kecil. Aplikasi ini melampaui daftar tugas sederhana dengan menyediakan strategi penugasan cerdas â€” termasuk rotasi acak dan penyeimbangan beban kerja berdasarkan riwayat penyelesaian â€” sehingga tanggung jawab berulang didistribusikan secara adil di antara semua anggota tanpa koordinasi manual.

Penjadwalan fleksibel mendukung pola pengulangan harian, mingguan, bulanan, dan kustom, sementara integrasi dengan Telegram dan Pushover memberikan pengingat tepat waktu. Dukungan tag NFC memungkinkan anggota menyelesaikan tugas secara instan dengan mengetuk tag di lokasi yang relevan. Kompatibilitas SSO dan OIDC berarti Donetick cocok dengan pengaturan identitas yang ada, dan backend SQLite yang ringan menjaga penyebaran tetap sederhana. Penghostingan mandiri memberi Anda privasi data penuh tanpa biaya langganan.