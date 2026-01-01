Deploy Donetick instan.
Aplikasi manajemen tugas kolaboratif sumber terbuka untuk mengatur pekerjaan rumah tangga dan tugas rutin antar beberapa pengguna.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Donetick
Donetick adalah aplikasi manajemen tugas yang dihosting sendiri, dirancang khusus untuk ruang hidup bersama dan kelompok kecil. Aplikasi ini melampaui daftar tugas sederhana dengan menyediakan strategi penugasan cerdas â€” termasuk rotasi acak dan penyeimbangan beban kerja berdasarkan riwayat penyelesaian â€” sehingga tanggung jawab berulang didistribusikan secara adil di antara semua anggota tanpa koordinasi manual.
Penjadwalan fleksibel mendukung pola pengulangan harian, mingguan, bulanan, dan kustom, sementara integrasi dengan Telegram dan Pushover memberikan pengingat tepat waktu. Dukungan tag NFC memungkinkan anggota menyelesaikan tugas secara instan dengan mengetuk tag di lokasi yang relevan. Kompatibilitas SSO dan OIDC berarti Donetick cocok dengan pengaturan identitas yang ada, dan backend SQLite yang ringan menjaga penyebaran tetap sederhana. Penghostingan mandiri memberi Anda privasi data penuh tanpa biaya langganan.
Fitur utama Donetick
Penugasan tugas cerdas
Membagikan tugas secara adil menggunakan alokasi acak atau penyeimbangan beban kerja berdasarkan riwayat penyelesaian setiap anggota.
Pengulangan fleksibel
Mendukung jadwal harian, mingguan, bulanan, dan khusus, agar setiap rutinitas, mulai dari mencuci piring setiap hari hingga bersih-bersih bulanan secara menyeluruh, tetap berjalan lancar.
Notifikasi push
Terintegrasi dengan Telegram dan Pushover untuk mengirimkan pengingat dan notifikasi keterlambatan langsung ke perangkat anggota.
Dukungan NFC tag
Tempatkan tag NFC di tempat-tempat yang relevan di sekitar rumah agar anggota dapat menandai tugas selesai secara instan dengan sekali ketuk ponsel.
SSO dan OIDC login
Terhubung ke penyedia identitas yang sudah ada melalui Single Sign-On dan OpenID Connect untuk manajemen pengguna yang mulus.
Jalankan Donetick lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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