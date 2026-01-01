Deploy instan Chroma.
Database vektor open-source untuk aplikasi AI, pencarian semantik, dan pipeline Retrieval-Augmented Generation.
Pilih paket VPS untuk Chroma
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Chroma
Chroma adalah database embedding open-source yang dibuat khusus untuk aplikasi AI yang perlu menyimpan, mengindeks, dan mencari vector embedding berdimensi tinggi. Terintegrasi secara native dengan LangChain, LlamaIndex, dan OpenAI SDK, Chroma memudahkan Anda menambahkan kemampuan pencarian semantik dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) ke aplikasi apa pun tanpa perlu membangun infrastruktur vektor kustom.
Dengan self-hosting Chroma di VPS Anda, embedding, data dokumen, dan pola kueri Anda tetap berada dalam kendali Anda, tanpa biaya per kueri dan dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan resource seiring dengan bertambahnya skala koleksi Anda.
Fitur utama Chroma
RAG Pipeline Siap
Dirancang sebagai lapisan pengambilan untuk aplikasi LLM, sehingga Anda dapat mendasarkan respons model pada dokumen Anda sendiri dengan pekerjaan integrasi yang minimal.
Framework Integrasi
Dukungan bawaan untuk LangChain, LlamaIndex, dan OpenAI SDK berarti kode AI Anda yang sudah ada dapat terhubung ke Chroma hanya dengan beberapa baris konfigurasi.
Filter metadata
Gabungkan pencarian kemiripan vektor dengan filter metadata terstruktur untuk mempersempit hasil berdasarkan tanggal, kategori, atau atribut kustom apa pun tanpa pasca-pemrosesan.
Beberapa Metrik Jarak
Pilih similaritas kosinus, jarak L2, atau produk dalam per koleksi untuk mencocokkan metrik yang digunakan untuk melatih model embedding Anda agar hasilnya akurat.
Storage Persisten
Embeddings dan indeks bertahan dari mulai ulang dan pembaruan, sehingga basis pengetahuan Anda tetap utuh tanpa perlu memasukkan ulang dokumen setelah setiap perubahan deployment.
Jalankan Chroma lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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