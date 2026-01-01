Chroma adalah database embedding open-source yang dibuat khusus untuk aplikasi AI yang perlu menyimpan, mengindeks, dan mencari vector embedding berdimensi tinggi. Terintegrasi secara native dengan LangChain, LlamaIndex, dan OpenAI SDK, Chroma memudahkan Anda menambahkan kemampuan pencarian semantik dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) ke aplikasi apa pun tanpa perlu membangun infrastruktur vektor kustom.

Dengan self-hosting Chroma di VPS Anda, embedding, data dokumen, dan pola kueri Anda tetap berada dalam kendali Anda, tanpa biaya per kueri dan dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan resource seiring dengan bertambahnya skala koleksi Anda.