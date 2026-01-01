Trino adalah mesin kueri SQL terdistribusi berperforma tinggi yang awalnya dikembangkan di Facebook sebagai Presto dan kini dikelola oleh Trino Software Foundation. Ini memungkinkan analis dan insinyur menjalankan kueri ANSI SQL interaktif di berbagai sumber data heterogen â€” penyimpanan objek, database relasional, broker pesan, dan indeks pencarian â€” menggabungkan dan mengagregasinya seolah-olah berada dalam satu gudang data, tanpa ETL atau perpindahan data.

Self-hosting Trino di VPS Anda memberikan tim data lapisan kueri terfederasi yang sepenuhnya mereka kontrol, tanpa biaya per kueri dan tanpa vendor lock-in. UI web yang dibundel menampilkan kueri yang sedang berjalan, pemanfaatan worker, dan rencana eksekusi sehingga operator dapat men-debug performa dan menyetel sumber daya cluster langsung dari browser.