Diskon Trino hingga 69%

Deploy Trino dengan instalasi sekali klik.

Mesin kueri SQL terdistribusi cepat untuk menjalankan analitik terfederasi di seluruh data lake, gudang data, dan database operasional.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Trino dengan instalasi sekali klik.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Trino

Trino adalah mesin kueri SQL terdistribusi berperforma tinggi yang awalnya dikembangkan di Facebook sebagai Presto dan kini dikelola oleh Trino Software Foundation. Ini memungkinkan analis dan insinyur menjalankan kueri ANSI SQL interaktif di berbagai sumber data heterogen â€” penyimpanan objek, database relasional, broker pesan, dan indeks pencarian â€” menggabungkan dan mengagregasinya seolah-olah berada dalam satu gudang data, tanpa ETL atau perpindahan data.

Self-hosting Trino di VPS Anda memberikan tim data lapisan kueri terfederasi yang sepenuhnya mereka kontrol, tanpa biaya per kueri dan tanpa vendor lock-in. UI web yang dibundel menampilkan kueri yang sedang berjalan, pemanfaatan worker, dan rencana eksekusi sehingga operator dapat men-debug performa dan menyetel sumber daya cluster langsung dari browser.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Trino

Kueri SQL Terfederasi

Hubungkan puluhan sumber data melalui konektor pluggable dan gabungkan di antaranya dalam satu pernyataan ANSI SQL tanpa staging atau ETL.

Mesin paralel masif

Eksekusi dalam memori tervektorisasi dan perencanaan kueri adaptif memberikan latensi interaktif pada data lake dan gudang data berskala terabyte.

Katalog konektor lengkap

Konektor resmi untuk Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, dan lainnya.

Konsol web bawaan

Antarmuka pengguna berbasis browser menampilkan kueri yang sedang berjalan dan yang sudah selesai, kesehatan pekerja, metrik tingkat tahap, dan rencana eksekusi untuk debugging performa yang cepat.

ANSI SQL dengan ekstensi

SQL standar penuh dengan fungsi window, lateral join, array, map, JSON, tipe geospasial, dan fungsi yang ditentukan pengguna.

JDBC, ODBC, dan Python

Driver dan klien siap pakai menghubungkan alat BI seperti Tableau, Superset, dan Metabase, serta notebook ilmu data dan pipeline ETL.

Jalankan Trino lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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