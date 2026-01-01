Deploy Trino dengan instalasi sekali klik.
Mesin kueri SQL terdistribusi cepat untuk menjalankan analitik terfederasi di seluruh data lake, gudang data, dan database operasional.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Trino
Trino adalah mesin kueri SQL terdistribusi berperforma tinggi yang awalnya dikembangkan di Facebook sebagai Presto dan kini dikelola oleh Trino Software Foundation. Ini memungkinkan analis dan insinyur menjalankan kueri ANSI SQL interaktif di berbagai sumber data heterogen â€” penyimpanan objek, database relasional, broker pesan, dan indeks pencarian â€” menggabungkan dan mengagregasinya seolah-olah berada dalam satu gudang data, tanpa ETL atau perpindahan data.
Self-hosting Trino di VPS Anda memberikan tim data lapisan kueri terfederasi yang sepenuhnya mereka kontrol, tanpa biaya per kueri dan tanpa vendor lock-in. UI web yang dibundel menampilkan kueri yang sedang berjalan, pemanfaatan worker, dan rencana eksekusi sehingga operator dapat men-debug performa dan menyetel sumber daya cluster langsung dari browser.
Fitur utama Trino
Kueri SQL Terfederasi
Hubungkan puluhan sumber data melalui konektor pluggable dan gabungkan di antaranya dalam satu pernyataan ANSI SQL tanpa staging atau ETL.
Mesin paralel masif
Eksekusi dalam memori tervektorisasi dan perencanaan kueri adaptif memberikan latensi interaktif pada data lake dan gudang data berskala terabyte.
Katalog konektor lengkap
Konektor resmi untuk Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, dan lainnya.
Konsol web bawaan
Antarmuka pengguna berbasis browser menampilkan kueri yang sedang berjalan dan yang sudah selesai, kesehatan pekerja, metrik tingkat tahap, dan rencana eksekusi untuk debugging performa yang cepat.
ANSI SQL dengan ekstensi
SQL standar penuh dengan fungsi window, lateral join, array, map, JSON, tipe geospasial, dan fungsi yang ditentukan pengguna.
JDBC, ODBC, dan Python
Driver dan klien siap pakai menghubungkan alat BI seperti Tableau, Superset, dan Metabase, serta notebook ilmu data dan pipeline ETL.
Jalankan Trino lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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