ByteChef adalah platform open-source low-code yang memungkinkan tim membangun integrasi API dan mengotomatiskan alur kerja di seluruh aplikasi SaaS, API internal, dan database melalui editor visual. Dengan dukungan lebih dari 200 komponen dan berbagai bahasa pemrograman, baik pengguna teknis maupun non-teknis dapat membangun otomatisasi canggih tanpa menulis kode yang ekstensif.

Self-hosting ByteChef di VPS Anda sendiri menjaga logika alur kerja, kredensial, dan data bisnis Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda – tanpa akses vendor, tanpa harga berbasis penggunaan, dan tanpa ketergantungan pada cloud otomatisasi pihak ketiga.