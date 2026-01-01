TeamMapper adalah aplikasi mind mapping open-source yang memungkinkan tim untuk membuat, berbagi, dan mengedit mindmap bersama secara real time melalui WebSockets. Dibangun sebagai penerus proyek mindmapp yang dihentikan, aplikasi ini berfokus pada kolaborasi tanpa memerlukan akun pengguna â€” bagikan tautan dengan izin hanya lihat atau edit dan anggota tim dapat langsung bergabung dalam sesi tersebut.

Self-hosting TeamMapper di VPS Anda sendiri menjaga sesi brainstorming, rencana proyek, dan pengetahuan tim sepenuhnya berada di infrastruktur yang Anda kendalikan. Secara default, mindmap akan otomatis dihapus setelah 30 hari untuk kepatuhan GDPR, dan periode retensi yang dapat dikonfigurasi memungkinkan tim di lingkungan yang teregulasi untuk menyesuaikan perilaku privasi agar sesuai dengan kebijakan mereka sendiri tanpa bergantung pada penyedia SaaS pihak ketiga.