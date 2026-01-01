Deploy TeamMapper dengan instalasi sekali klik.
Alat mind mapping kolaboratif real-time yang dihosting sendiri untuk tim dalam melakukan curah pendapat, merencanakan, dan menyusun ide bersama.
Pilih paket VPS untuk TeamMapper
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TeamMapper
TeamMapper adalah aplikasi mind mapping open-source yang memungkinkan tim untuk membuat, berbagi, dan mengedit mindmap bersama secara real time melalui WebSockets. Dibangun sebagai penerus proyek mindmapp yang dihentikan, aplikasi ini berfokus pada kolaborasi tanpa memerlukan akun pengguna â€” bagikan tautan dengan izin hanya lihat atau edit dan anggota tim dapat langsung bergabung dalam sesi tersebut.
Self-hosting TeamMapper di VPS Anda sendiri menjaga sesi brainstorming, rencana proyek, dan pengetahuan tim sepenuhnya berada di infrastruktur yang Anda kendalikan. Secara default, mindmap akan otomatis dihapus setelah 30 hari untuk kepatuhan GDPR, dan periode retensi yang dapat dikonfigurasi memungkinkan tim di lingkungan yang teregulasi untuk menyesuaikan perilaku privasi agar sesuai dengan kebijakan mereka sendiri tanpa bergantung pada penyedia SaaS pihak ketiga.
Fitur utama TeamMapper
Kolaborasi real-time
Sesi berbasis WebSocket memungkinkan beberapa rekan tim mengedit peta pikiran yang sama secara bersamaan, dengan perubahan yang muncul secara instan untuk semua orang yang terhubung ke peta tersebut.
Tanpa Berbagi Akun
Bagikan mindmap dengan tautan atau kode QR menggunakan izin hanya lihat atau edit â€” tamu dapat bergabung tanpa membuat akun atau login.
Kustomisasi Node yang Lengkap
Tambahkan gambar, ikon, warna, gaya font, dan hyperlink ke node untuk mengubah kerangka datar menjadi diagram yang terstruktur secara visual yang cocok untuk presentasi.
Impor dan Ekspor
Pindahkan peta pikiran ke dalam dan ke luar TeamMapper menggunakan format JSON, Mermaid, SVG, PDF, atau PNG untuk berbagi dengan pemangku kepentingan atau mengarsipkan secara offline.
Default Ramah GDPR
Mindmap akan otomatis dihapus setelah periode retensi yang dapat dikonfigurasi (30 hari secara default), membantu tim memenuhi persyaratan privasi tanpa pembersihan manual.
Batalkan dan pintasan
Riwayat undo/redo lengkap dan set pintasan keyboard yang komprehensif menjaga editor tetap cepat untuk pengguna tingkat lanjut yang membuat mindmap besar atau bersarang dalam.
Jalankan TeamMapper lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.