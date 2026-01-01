Deploy instan Watcharr.
Daftar tontonan yang di-host sendiri untuk film, acara TV, anime, dan game dengan UI modern dan akun pengguna bawaan.
Pilih paket VPS untuk Watcharr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Watcharr
Watcharr adalah pelacak daftar tontonan open-source yang mengonsolidasikan film, serial TV, anime, dan video game ke dalam satu pustaka yang di-hosting sendiri. Dibangun dengan Go dan SvelteKit, ia menarik metadata dari TMDB, IGDB, AniList, dan Jikan sehingga setiap entri dilengkapi dengan poster, pemeran, dan detail episode tanpa entri manual.
Hosting sendiri di VPS Anda menjaga riwayat tontonan, rating, dan aktivitas teman Anda dari layanan pihak ketiga seperti Trakt atau MyAnimeList. Autentikasi pengguna yang dibundel, sinkronisasi Jellyfin dan Plex, dan penyimpanan SQLite yang ringan menjadikannya cocok untuk pelacak solo, rumah tangga, dan komunitas kecil.
Fitur utama Watcharr
Pelacakan terpadu
Lacak film, acara TV, anime, dan game secara berdampingan dalam satu perpustakaan, daripada harus menggunakan aplikasi terpisah untuk setiap media.
Status dan penilaian
Tandai entri sebagai direncanakan, ditonton, selesai, ditunda, atau dibatalkan, dan lampirkan penilaian pribadi 10 poin serta pemikiran untuk setiap judul.
Sumber metadata kaya
Mengambil poster, pemeran, daftar episode, dan tanggal rilis dari TMDB, IGDB, AniList, dan Jikan agar perpustakaan Anda tetap akurat tanpa perlu pengeditan manual.
Autentikasi bawaan
Akun pengguna bawaan dengan opsi login Jellyfin, Plex, dan OIDC memungkinkan rumah tangga dan komunitas kecil berbagi instans dengan aman.
Umpan aktivitas dan teman
Ikuti pengguna lain di instans Anda, telusuri daftar publik mereka, dan lihat feed langsung perubahan status dan rating baru.
Biner Go ringan
Satu kontainer dengan SQLite tersemat menggunakan CPU dan memori minimal, sehingga dapat berjalan dengan nyaman pada paket VPS terkecil.
Jalankan Watcharr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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