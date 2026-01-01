Watcharr adalah pelacak daftar tontonan open-source yang mengonsolidasikan film, serial TV, anime, dan video game ke dalam satu pustaka yang di-hosting sendiri. Dibangun dengan Go dan SvelteKit, ia menarik metadata dari TMDB, IGDB, AniList, dan Jikan sehingga setiap entri dilengkapi dengan poster, pemeran, dan detail episode tanpa entri manual.

Hosting sendiri di VPS Anda menjaga riwayat tontonan, rating, dan aktivitas teman Anda dari layanan pihak ketiga seperti Trakt atau MyAnimeList. Autentikasi pengguna yang dibundel, sinkronisasi Jellyfin dan Plex, dan penyimpanan SQLite yang ringan menjadikannya cocok untuk pelacak solo, rumah tangga, dan komunitas kecil.