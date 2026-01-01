Diskon Watcharr hingga 69%

Deploy instan Watcharr.

Daftar tontonan yang di-host sendiri untuk film, acara TV, anime, dan game dengan UI modern dan akun pengguna bawaan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Watcharr.

Pilih paket VPS untuk Watcharr

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Watcharr

Watcharr adalah pelacak daftar tontonan open-source yang mengonsolidasikan film, serial TV, anime, dan video game ke dalam satu pustaka yang di-hosting sendiri. Dibangun dengan Go dan SvelteKit, ia menarik metadata dari TMDB, IGDB, AniList, dan Jikan sehingga setiap entri dilengkapi dengan poster, pemeran, dan detail episode tanpa entri manual.

Hosting sendiri di VPS Anda menjaga riwayat tontonan, rating, dan aktivitas teman Anda dari layanan pihak ketiga seperti Trakt atau MyAnimeList. Autentikasi pengguna yang dibundel, sinkronisasi Jellyfin dan Plex, dan penyimpanan SQLite yang ringan menjadikannya cocok untuk pelacak solo, rumah tangga, dan komunitas kecil.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Watcharr

Pelacakan terpadu

Lacak film, acara TV, anime, dan game secara berdampingan dalam satu perpustakaan, daripada harus menggunakan aplikasi terpisah untuk setiap media.

Status dan penilaian

Tandai entri sebagai direncanakan, ditonton, selesai, ditunda, atau dibatalkan, dan lampirkan penilaian pribadi 10 poin serta pemikiran untuk setiap judul.

Sumber metadata kaya

Mengambil poster, pemeran, daftar episode, dan tanggal rilis dari TMDB, IGDB, AniList, dan Jikan agar perpustakaan Anda tetap akurat tanpa perlu pengeditan manual.

Autentikasi bawaan

Akun pengguna bawaan dengan opsi login Jellyfin, Plex, dan OIDC memungkinkan rumah tangga dan komunitas kecil berbagi instans dengan aman.

Umpan aktivitas dan teman

Ikuti pengguna lain di instans Anda, telusuri daftar publik mereka, dan lihat feed langsung perubahan status dan rating baru.

Biner Go ringan

Satu kontainer dengan SQLite tersemat menggunakan CPU dan memori minimal, sehingga dapat berjalan dengan nyaman pada paket VPS terkecil.

Jalankan Watcharr lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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