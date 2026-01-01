Deploy instan XWiki.
Platform wiki sumber terbuka yang andal untuk manajemen pengetahuan tim, dokumentasi, dan ruang kerja kolaboratif.
Pilih paket VPS untuk XWiki
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan XWiki
XWiki adalah platform wiki perusahaan sumber terbuka yang melampaui dokumentasi statis. Model halaman terstrukturnya mengatur konten ke dalam ruang dan halaman hierarkis, sementara mesin skrip bawaan memungkinkan tim membangun dasbor dinamis dan aplikasi intranet kustom langsung di halaman wiki. Dengan lebih dari 900 ekstensi dan wizard App Within Minutes bawaan, tim dapat mengubah XWiki menjadi basis pengetahuan yang disesuaikan, pelacak masalah, atau ruang kerja proyek tanpa harus memulai dari awal.
Self-hosting XWiki di VPS Anda sendiri menjaga semua dokumentasi, proses internal, dan pengetahuan perusahaan di bawah kendali langsung Anda â€“ tanpa biaya per pengguna, tanpa keterikatan vendor, dan tanpa data yang meninggalkan infrastruktur Anda. Template ini memasangkan XWiki dengan database PostgreSQL untuk penyimpanan yang andal dan siap produksi.
Fitur utama XWiki
Model halaman terstruktur
Atur konten dalam ruang dan halaman hierarkis dengan hubungan induk-anak, menjaga basis pengetahuan yang besar agar mudah dinavigasi dan konsisten.
App builder bawaan
Buat aplikasi data kustom di atas halaman wiki menggunakan wizard App Within Minutes â€” tidak memerlukan kerangka kerja eksternal atau pengkodean.
900+ ekstensi
Perluas XWiki dengan pustaka 900+ ekstensi komunitas yang mencakup kalender, diagram, manajemen tugas, dan autentikasi LDAP.
Mesin scripting
Tulis skrip Velocity, Groovy, atau Python di dalam halaman wiki untuk membuat konten dinamis, dasbor, dan laporan otomatis.
Pencarian teks lengkap
Solr Tersemat mengindeks semua konten halaman dan lampiran, memberikan hasil yang relevan secara instan bahkan di seluruh basis pengetahuan yang besar.
Riwayat revisi
Setiap perubahan secara otomatis disimpan versinya dengan tampilan perbedaan lengkap dan pemulihan sekali klik untuk mengembalikan versi sebelumnya dari halaman mana pun.
Jalankan XWiki lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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