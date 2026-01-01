XWiki adalah platform wiki perusahaan sumber terbuka yang melampaui dokumentasi statis. Model halaman terstrukturnya mengatur konten ke dalam ruang dan halaman hierarkis, sementara mesin skrip bawaan memungkinkan tim membangun dasbor dinamis dan aplikasi intranet kustom langsung di halaman wiki. Dengan lebih dari 900 ekstensi dan wizard App Within Minutes bawaan, tim dapat mengubah XWiki menjadi basis pengetahuan yang disesuaikan, pelacak masalah, atau ruang kerja proyek tanpa harus memulai dari awal.

Self-hosting XWiki di VPS Anda sendiri menjaga semua dokumentasi, proses internal, dan pengetahuan perusahaan di bawah kendali langsung Anda â€“ tanpa biaya per pengguna, tanpa keterikatan vendor, dan tanpa data yang meninggalkan infrastruktur Anda. Template ini memasangkan XWiki dengan database PostgreSQL untuk penyimpanan yang andal dan siap produksi.