Deploy instan GeoNetwork.
Aplikasi katalog sumber terbuka untuk mengelola metadata geospasial, dataset, dan layanan peta interaktif.
Pilih paket VPS untuk GeoNetwork
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GeoNetwork
GeoNetwork adalah aplikasi katalog sumber terbuka berbasis standar yang dibangun untuk mengelola sumber daya yang direferensikan secara spasial di seluruh organisasi. Dikembangkan di bawah yayasan OSGeo, ini menyediakan pengeditan metadata, pencarian terfederasi, dan penampil peta tersemat yang berfungsi dengan ISO 19115/19139, Dublin Core, dan OGC API Records secara langsung.
Menghosting sendiri GeoNetwork menjaga kendali penuh atas kumpulan data geospasial sensitif, kredensial pemanenan, dan kebijakan akses di VPS Anda sendiri. Template ini menggabungkan PostGIS untuk penyimpanan relasional dan Elasticsearch untuk pencarian terindeks yang cepat, sehingga katalog siap produksi saat pertama kali dijalankan.
Fitur utama GeoNetwork
Katalog metadata spasial
Mengelola rekaman yang sesuai dengan ISO 19115/19139, Dublin Core, dan INSPIRE dengan validasi bawaan dan pengeditan bertemplate.
Pemanenan Terfederasi
Tarik metadata dari CSW, OAI-PMH, WMS, WFS, dan node GeoNetwork lainnya sesuai jadwal untuk membangun lapisan penemuan tunggal.
Pencarian Elasticsearch
Pencarian spasial berfaset dan teks lengkap yang didukung oleh backend Elasticsearch yang dibundel untuk hasil dalam waktu kurang dari sedetik di seluruh jutaan catatan.
Penampil peta tersemat
Pratinjau lapisan WMS, WMTS, dan WFS langsung dari catatan menggunakan klien peta berbasis OpenLayers yang terintegrasi.
OGC API Catatan
Menyediakan konten katalog melalui CSW 2.0.2 dan standar OGC API Records modern untuk integrasi geoportal hilir.
PostGIS backend
Dilengkapi dengan database PostGIS sehingga geometri spasial, tautan, dan aturan akses tetap ada dalam mesin GIS sumber terbuka yang terbukti.
Jalankan GeoNetwork lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web