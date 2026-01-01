GeoNetwork adalah aplikasi katalog sumber terbuka berbasis standar yang dibangun untuk mengelola sumber daya yang direferensikan secara spasial di seluruh organisasi. Dikembangkan di bawah yayasan OSGeo, ini menyediakan pengeditan metadata, pencarian terfederasi, dan penampil peta tersemat yang berfungsi dengan ISO 19115/19139, Dublin Core, dan OGC API Records secara langsung.

Menghosting sendiri GeoNetwork menjaga kendali penuh atas kumpulan data geospasial sensitif, kredensial pemanenan, dan kebijakan akses di VPS Anda sendiri. Template ini menggabungkan PostGIS untuk penyimpanan relasional dan Elasticsearch untuk pencarian terindeks yang cepat, sehingga katalog siap produksi saat pertama kali dijalankan.