Deploy Copyparty instan.
Server file portabel dengan akses HTTP, WebDAV, SFTP, dan FTP, unggahan yang dapat dilanjutkan, dan tanpa ketergantungan database.
Pilih paket VPS untuk Copyparty
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Copyparty
Copyparty adalah server file yang di-hosting sendiri yang mengemas sejumlah besar kemampuan dalam satu container tanpa database eksternal. Ini melayani file melalui HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, dan TFTP secara bersamaan, mendukung upload bertahap yang dapat dilanjutkan meskipun koneksi terputus, dan menyertakan perpustakaan media lengkap dengan thumbnail, pemutaran audio, serta pencarian teks lengkap.
Meng-hosting sendiri Copyparty di VPS Anda memberi Anda platform berbagi file pribadi yang berfungsi dengan klien standar apa pun — dari browser hingga Windows Explorer hingga FileZilla — tanpa keterikatan vendor atau biaya penyimpanan berulang. Karena semuanya berjalan dalam satu container dengan data yang disimpan langsung di filesystem, backup dan migrasi menjadi mudah.
Fitur utama Copyparty
Akses Multi-Protokol
Sajikan file secara bersamaan melalui HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, dan TFTP sehingga setiap klien — browser, pengelola file, atau alat CLI — terhubung menggunakan protokol aslinya.
Unggahan yang dapat dilanjutkan
Dukungan unggah bersegmen memungkinkan transfer file besar melanjutkan secara otomatis setelah gangguan jaringan tanpa harus memulai dari awal.
Pustaka Media bawaan
Secara otomatis membuat thumbnail dan mengekstrak metadata untuk file audio dan video, mengubah server file Anda menjadi koleksi media yang dapat dijelajahi.
Deduplikasi File
Deduplikasi berbasis hash mendeteksi file yang identik saat diunggah dan hanya menyimpan satu salinan, menghemat ruang disk tanpa upaya manual apa pun.
Tanpa Database
Semua data tersimpan langsung di sistem file — tidak ada PostgreSQL, MySQL, atau Redis yang perlu dikelola, dicadangkan, atau dimigrasikan bersama file Anda.
Jalankan Copyparty lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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