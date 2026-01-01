Copyparty adalah server file yang di-hosting sendiri yang mengemas sejumlah besar kemampuan dalam satu container tanpa database eksternal. Ini melayani file melalui HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, dan TFTP secara bersamaan, mendukung upload bertahap yang dapat dilanjutkan meskipun koneksi terputus, dan menyertakan perpustakaan media lengkap dengan thumbnail, pemutaran audio, serta pencarian teks lengkap.

Meng-hosting sendiri Copyparty di VPS Anda memberi Anda platform berbagi file pribadi yang berfungsi dengan klien standar apa pun — dari browser hingga Windows Explorer hingga FileZilla — tanpa keterikatan vendor atau biaya penyimpanan berulang. Karena semuanya berjalan dalam satu container dengan data yang disimpan langsung di filesystem, backup dan migrasi menjadi mudah.