Deploy instan Grist.
Hibrida spreadsheet-database open-source sebagai alternatif Airtable self-hosted.
Pilih paket VPS untuk Grist
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Grist
Grist adalah spreadsheet relasional open-source yang menggabungkan kemudahan spreadsheet dengan kekuatan database. Tim menggunakannya untuk mengatur data, membuat tampilan kustom, membuat dashboard, dan mendesain aplikasi interaktif tanpa menulis kode, menjadikannya alternatif self-hosted yang serbaguna untuk Airtable.
Dengan formula Python, kontrol akses granular, REST API, dan widget kustom, Grist memberdayakan pengguna teknis dan non-teknis untuk membangun aplikasi data yang canggih. Template ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal, Redis untuk caching performa, dan routing HTTPS Traefik untuk akses tim yang aman.
Fitur utama Grist
Model data relasional
Hubungkan tabel dengan referensi dan pencarian seperti database sambil mempertahankan pengalaman pengeditan spreadsheet yang sudah dikenal.
Python rumus
Gunakan Python lengkap untuk perhitungan dan transformasi data alih-alih bahasa formula spreadsheet yang terbatas.
Tampilan dan tata letak kustom
Buat tampilan kartu, grafik, kalender, dan tata letak widget kustom untuk memvisualisasikan dan berinteraksi dengan data Anda sesuai keinginan Anda.
Kontrol Akses Terperinci
Atur izin pada tingkat dokumen, tabel, kolom, dan baris untuk kontrol yang tepat atas kolaborasi tim dan visibilitas data.
Integrasi REST API
Akses API penuh memungkinkan pembacaan, penulisan, dan otomatisasi operasi data untuk integrasi yang mulus dengan alat eksternal.
Jalankan Grist lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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