Grist adalah spreadsheet relasional open-source yang menggabungkan kemudahan spreadsheet dengan kekuatan database. Tim menggunakannya untuk mengatur data, membuat tampilan kustom, membuat dashboard, dan mendesain aplikasi interaktif tanpa menulis kode, menjadikannya alternatif self-hosted yang serbaguna untuk Airtable.

Dengan formula Python, kontrol akses granular, REST API, dan widget kustom, Grist memberdayakan pengguna teknis dan non-teknis untuk membangun aplikasi data yang canggih. Template ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal, Redis untuk caching performa, dan routing HTTPS Traefik untuk akses tim yang aman.