OpenSpeedTest adalah aplikasi uji kecepatan HTML5 gratis dan open-source yang berjalan sepenuhnya di browser tanpa memerlukan Flash, Java, atau software sisi klien apa pun. Aplikasi ini secara akurat mengukur kecepatan download, kecepatan upload, ping, dan jitter dari browser web modern apa pun di ponsel, tablet, smart TV, dan komputer desktop.

Menghosting OpenSpeedTest sendiri di VPS Anda memberi Anda endpoint pengukuran pribadi yang tidak bias yang dekat dengan aplikasi yang Anda host. Tidak seperti layanan uji kecepatan publik yang dipengaruhi oleh hubungan ISP, instans Anda mengukur performa sebenarnya ke server Anda sendiri â€” ideal untuk mendiagnosis masalah jaringan, memverifikasi kecepatan ISP, dan melakukan benchmark koneksi VPN tanpa membagikan data apa pun kepada pihak ketiga.