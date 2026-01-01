Deploy instan OpenSpeedTest.
Penguji kecepatan jaringan berbasis HTML5, self-hosted, yang mengukur unduh, unggah, ping, dan jitter tanpa plugin atau layanan pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk OpenSpeedTest
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenSpeedTest
OpenSpeedTest adalah aplikasi uji kecepatan HTML5 gratis dan open-source yang berjalan sepenuhnya di browser tanpa memerlukan Flash, Java, atau software sisi klien apa pun. Aplikasi ini secara akurat mengukur kecepatan download, kecepatan upload, ping, dan jitter dari browser web modern apa pun di ponsel, tablet, smart TV, dan komputer desktop.
Menghosting OpenSpeedTest sendiri di VPS Anda memberi Anda endpoint pengukuran pribadi yang tidak bias yang dekat dengan aplikasi yang Anda host. Tidak seperti layanan uji kecepatan publik yang dipengaruhi oleh hubungan ISP, instans Anda mengukur performa sebenarnya ke server Anda sendiri â€” ideal untuk mendiagnosis masalah jaringan, memverifikasi kecepatan ISP, dan melakukan benchmark koneksi VPN tanpa membagikan data apa pun kepada pihak ketiga.
Fitur utama OpenSpeedTest
Implementasi HTML5 Murni
Tidak memerlukan plugin, Flash, atau Java â€“ berjalan di browser modern mana pun di perangkat apa pun, termasuk IE10 dan yang lebih baru.
Metrik Jaringan Lengkap
Mengukur kecepatan unduh, kecepatan unggah, latensi ping, dan jitter dalam satu kali uji coba.
Server NGINX ringan
Penggunaan sumber daya minimal berarti OpenSpeedTest berjalan efisien bersama aplikasi lain di VPS yang sama.
Tidak Ada Pembagian Data Pihak Ketiga
Semua data pengujian tetap berada di server Anda â€“ tidak ada hasil kecepatan, alamat IP, atau statistik penggunaan yang dikirim ke layanan eksternal.
Desain Responsif
Berfungsi di desktop, tablet, dan seluler dengan antarmuka yang bersih, bebas iklan, dan tanpa permintaan upgrade premium.
Jalankan OpenSpeedTest lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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