Countly adalah platform analitik dan engagement open-source yang mengutamakan privasi, dipercaya oleh ribuan tim untuk melacak performa produk dan perilaku pengguna di seluruh aplikasi seluler, web, desktop, dan IoT. Arsitektur berbasis plugin-nya memungkinkan Anda mengaktifkan hanya yang Anda butuhkan — mulai dari pelacakan sesi dan pelaporan crash hingga notifikasi push dan konfigurasi jarak jauh — tanpa membebani deployment Anda.

Self-hosting Countly memberi Anda kepemilikan penuh atas data analitik Anda, tanpa berbagi data pihak ketiga, tanpa batas sampling, dan tanpa harga per-event. Jalankan di VPS Anda sendiri untuk menjaga data perilaku pengguna yang sensitif sepenuhnya dalam infrastruktur Anda dan memenuhi persyaratan kepatuhan GDPR dan privasi.