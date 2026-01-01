Deploy instan Countly.
Platform analitik produk yang mengutamakan privasi untuk melacak perjalanan pengguna di seluruh aplikasi seluler, web, dan desktop.
Pilih paket VPS untuk Countly
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Countly
Countly adalah platform analitik dan engagement open-source yang mengutamakan privasi, dipercaya oleh ribuan tim untuk melacak performa produk dan perilaku pengguna di seluruh aplikasi seluler, web, desktop, dan IoT. Arsitektur berbasis plugin-nya memungkinkan Anda mengaktifkan hanya yang Anda butuhkan — mulai dari pelacakan sesi dan pelaporan crash hingga notifikasi push dan konfigurasi jarak jauh — tanpa membebani deployment Anda.
Self-hosting Countly memberi Anda kepemilikan penuh atas data analitik Anda, tanpa berbagi data pihak ketiga, tanpa batas sampling, dan tanpa harga per-event. Jalankan di VPS Anda sendiri untuk menjaga data perilaku pengguna yang sensitif sepenuhnya dalam infrastruktur Anda dan memenuhi persyaratan kepatuhan GDPR dan privasi.
Fitur utama Countly
Pelacakan lintas platform
Kumpulkan sesi, event, dan perjalanan pengguna dari aplikasi seluler (iOS, Android), web, dan desktop menggunakan SDK resmi untuk React Native, Flutter, Unity, dan lainnya.
Pelaporan crash
Tangkap dan analisis kesalahan serta kerusakan di seluruh platform, dengan full stack traces dan jumlah pengguna yang terpengaruh untuk membantu memprioritaskan perbaikan.
Notifikasi push
Kirim notifikasi push bertarget kepada pengguna iOS dan Android langsung dari dashboard, dengan segmentasi audiens dan pelacakan pengiriman.
Konfigurasi jarak jauh
Perbarui perilaku aplikasi secara real time tanpa merilis versi baru, menggunakan pasangan kunci-nilai konfigurasi jarak jauh yang terikat pada segmen pengguna tertentu.
Pusat kepatuhan
Kelola pengelolaan persetujuan GDPR dan permintaan subjek data — termasuk ekspor dan penghapusan data — dari satu antarmuka bawaan.
Jalankan Countly lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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